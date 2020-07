Cycling Vlaanderen verplicht mondmaskers op koersen: “Omdat we ook in de volgende maanden nog willen koersen” Redactie

12 juli 2020

14u54 0 Wielrennen Een oefenwedstrijd in het Oost-Vlaamse Vlierzele, waar supporters de oproep tot het dragen van mondmaskers negeerden, heeft in het wielermilieu voor ophef gezorgd. Cycling Vlaanderen stuurt nu bij en verplicht het dragen van mondmaskers op koersen.

De organisatie begon vol goeie bedoelingen aan de wedstrijd, met heel wat maatregelen. “We hebben ons parcours speciaal verlengd van 6,5 kilometer naar 10 kilometer zodat het publiek meer verspreid zou staan, maar kregen – net doordat er weinig wedstrijden zijn – meer dan 170 deelnemers aan de start”, vertelt Pascal De Weerd. Bij de aankomst liep het mis. Een mensenmassa. “Mensen negeerden massaal onze vraag of gingen over tot eindeloze discussies.”

Cycling Vlaanderen - die de organisatoren in Vlierzele overigens feliciteerde voor hun organisatie en inspanningen- neemt in elk geval maatregelen. Daags na de wedstrijd in Vlierzele verscheen op hun website een nieuwe richtlijn. “Vanaf vandaag verplichten we mondmaskers ter hoogte van inschrijving, start en aankomst. Dit voor renners (uiteraard niet op de fiets), begeleiders, ouders en andere personen in de buurt. De gezondheid van onze renners boven alles. Samen tegen het coronavirus, omdat we ook in de volgende maanden nog willen koersen!”, is de niet mis te verstane nieuwe richtlijn.