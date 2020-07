Cycling Vlaanderen verplicht mondmaskers: “Anders straks geen koers meer” JDK

13 juli 2020

06u35 14 Wielrennen U gaat naar de koers en u neemt voortaan mee: een mondmasker. Cycling Vlaanderen sluit zich aan bij het ministeriële besluit over de draagplicht op druk bevolkte plaatsen waar ‘social distancing’ niet kan worden gerespecteerd. “Alleen zo vermijden we dat er straks totaal niét meer wordt gekoerst.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vlierzele bij Sint-Lievens-Houtem, vorige vrijdagavond. Honderden wielerfans troepen samen in de aankomstzone van de lokale oefenkoers, kijken halsreikend uit naar de afloop van de wedstrijd, hijgen in elkaars nek. Leuk sfeershot, in normale tijden. Maar dat zijn het helaas niet. Covid-19 blijft de wereld hardnekkig in de ban houden, de strijd tegen het virus duurt voort. In Vierzele wordt ze niet gestreden. Of toch zwaar onvoldoende. Social distancing? Moeilijk te handhaven in dat kluwen. Mondmaskers, dan maar. Ze zijn nauwelijks te bespeuren, wat het beeld ronduit hallucinant maakt. En dat ondanks de voorzorgen en het dwingend verzoek van de organisatie. “We hadden een in- en uitgang voorzien en tientallen pancartes opgehangen met de vraag om een mondmasker te dragen”, zucht woordvoerder Pascal De Weerd. “De boodschap verscheen ook voortdurend op een groot scherm en werd door onze speaker tot vervelens toe herhaald. Tevergeefs. Mensen negeerden massaal onze vraag of gingen over tot eindeloze discussies. We stonden machteloos. Slechts 50% droeg een masker. Dat is 50% te weinig.”

Ook voor renners

Het tafereel zette Cycling Vlaanderen, Vlaamse vleugel van de Belgische wielerbond, afgelopen weekend aan tot een ingrijpende update van hun protocol. “Vanaf nu verplichten we mondmaskers ter hoogte van de inschrijvings-, start- en aankomstzone. En dit voor renners (uiteraard niet op de fiets), begeleiders, ouders en andere personen in de buurt. De gezondheid van onze renners gaat boven alles. Samen tegen het coronavirus. Omdat we ook in de volgende maanden nog willen blijven koersen.” Daarmee reageert de federatie zoals ze dat nu al sinds de uitbraak van de coronapandemie en het afkondigen van de lockdown doet: keurig naar de letter van de afgekondigde maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad en de toepassing door de Belgische overheid. Die verplichtte sinds zaterdag het dragen van een mondmasker in winkels, winkelcentra en andere openbare (binnen)ruimtes waar veel mensen samenkomen, zoals bioscopen, musea en gebedshuizen. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 250 euro en, bij herhaling, zelfs tot 4.000 euro en/of celstraffen tot drie maanden.

“Zó ver willen wij niet gaan”, preciseert Massimo Van Lancker, sporttechnisch coördinator van Cycling Vlaanderen. “Het moet uiteraard nog een beetje plezant blijven. Ons eerste en belangrijkste doel is sensibiliseren. En dat lijkt wel te lukken, want zaterdag in Langemark droeg alvast 90% van de mensen een mondmasker. Wie blijft volharden in de boosheid, vragen we vriendelijk om er een op te zetten. Het besef moet vooral doordringen dat, wie dit verzoek hardnekkig negeert, er mee voor zal zorgen dat er straks helemaal geen koers meer is.”