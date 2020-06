Cycling Vlaanderen publiceert wielerkalender met 65 wedstrijden voor juli DMM

12 juni 2020

17u47

Bron: Belga 0 Wielrennen Cycling Vlaanderen heeft zijn Cycling Vlaanderen heeft zijn wedstrijdkalender voor juli bekendgemaakt. De kalender is evenwel onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenten. De vereniging kreeg afgelopen zaterdag groen licht om vanaf 1 juli opnieuw wedstrijden met een onbeperkt aantal deelnemers te organiseren.

De voorbije week ging Cycling Vlaanderen in gesprek met heel wat besturen, gemeenten en organisatoren. “Met dank aan de vele enthousiaste wielerliefhebbers hebben we een aanbod gecreëerd voor alle renners, in alle disciplines”, zo klinkt het. “Naast de reguliere wedstrijden creëerden we ook een doelgroepgericht en disciplinespecifiek aanbod. Zo zullen er specifieke clubtrainingswedstrijden georganiseerd worden op de open wielerbanen, gesloten wielercircuits en in het mountainbiken. Voor het mountainbiken werd eveneens een programma uitgestippeld met trainingsmomenten onder begeleiding van ervaren coaches en (ex-)renners.”

Cycling Vlaanderen zal zelf de organisatievergunning betalen. Verder mag de organisator geen prijzengeld voorzien. Er mag geen concurrentie ontstaan tussen verschillende organisatoren. Cycling Vlaanderen voorziet een hygiënische kit voor alle organisatoren. Deze zal bestaan uit onder meer handgel en mondmaskers. De vereniging “doet hiervoor een extra investering om alles veilig en verantwoord te laten verlopen”. Alle organisatoren ontvangen een generieke gids met te volgen maatregelen. “Vanuit Cycling Vlaanderen zullen we inspanningen leveren om de bijkomende last zo min mogelijk te houden.”

De kalender is onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenten, en de geldende protocollen per gemeente. Er kunnen nog steeds wedstrijden geschrapt of toegevoegd worden.