Cycling Vlaanderen over overlijden Niels De Vriendt: “Wielrennen is nu even bijzaak” Redactie

04 juli 2020

17u13 3

De 20-jarige renner Niels De Vriendt is vandaag na een hartstilstand tijdens de oefenkoers in Wortegem-Petegem overleden. De renner van het VDM Trawobo Cycling Team werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp mocht niet baten. “Iedereen keek enorm uit naar de herstart van de competitie. Maar nu staan we opnieuw met de voeten op de grond en weten we dat wielrennen bijzaak is", vertelde Massimo Van Lancker, Sporttechnisch Coördinator Competitie van Cycling Vlaanderen. “We kregen redelijk snel het bericht dat de mensen van de hulpdiensten bij de renner waren. Als dat dan lang duurt, dan besef je dat het niet de goede kant opgaat. En dan kregen we jammer genoeg ook het nieuws dat hij overleden is. De renner was 20 jaar en zou dit jaar nog 21 worden. Hij had nog een mooi leven voor zich. Dat maakt het extra pijnlijk.”

