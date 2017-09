Cummings zegeviert in Toscane - Seizoen Sabatini zit erop na breuk 14u40

Cummings zegeviert in Ronde van Toscane

De Brit Stephen Cummings (Dimension Data) heeft de eerste etappe in de Ronde van Toscane (2.1) op zijn naam geschreven. Na 181,8 heuvelachtige kilometers in en om Pontedara liet Cummings de Colombiaan Egan Bernal (Androni-Sidermec), Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) en de Italiaan Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) achter zich. De vier waren in het slot weggereden van de tegenstand.



Dertig seconden later sprintte de Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) naar de vijfde plaats. Cummings is meteen ook de eerste leider in Toscane.



Dinsdag wacht de renners in de tweede en laatste etappe een rit van 165,1 kilometers tussen Lajatico en Volterra.

"UCI-richtlijn over motoren in wielerwedstrijden niet veilig noch fair"

De nieuwe richtlijnen die de Internationale Wielerunie (UCI) in februari 2017 uitvaardigde voor de aanwezigheid van wagens en wedstrijdmotoren in wielerwedstrijden zijn niet veilig noch fair voor het verloop ervan. Dat stelt Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica van de KU Leuven, in een blog op de Dagkrant van de KU Leuven.



Blocken viseert in zijn kritiek het feit dat deze richtlijnen volgwagens weliswaar verplichten om minstens 10 m achter de wielrenners te blijven, maar motorfietsen blijven toelaten 'om vrij te manoeuvreren in het peloton'. Verwijzend naar de ongewenste aerodynamische effecten die optreden als een motor in de buurt van de wielrenner komt, vraagt Blocken waarom de UCI ook geen minimumafstanden oplegt voor motoren. Uit eigen onderzoek blijkt volgens de Leuvense hoogleraar immers dat er niet alleen een aanzuigeffect optreedt als de motor voor de fietser uitrijdt, maar ook als hij er zich onmiddelijk achter bevindt.



"Uit onze windtunneltesten en computersimulaties blijkt dat de aanwezigheid van een motorfiets achter de renner op een afstand van 0,25 m, 0,5 m of 1 m de luchtweerstand van de renner doet afnemen met respectievelijk 8,7 procent, 6,4 procent en 3,8 procent, waardoor deze renner sneller kan rijden", aldus Blocken. Een motorrijder, die onmiddellijk achter een renner rijdt, brengt dus niet alleen diens veiligheid in het gedrang - denk aan wat Van Avermaet overkwam toen hij in 2015 onderweg was naar winst in de Clasica San Sebastian - maar vergroot ook het risico op wedstrijdvervalsing.



"Er zijn dus zowel veiligheidsargumenten als 'fair play' argumenten om minimale afstanden tussen motorrijders en wielrenners op te leggen en af te dwingen. Veiligheid en fair play voor alles? Neen, nog niet meteen voor morgen, als het van de UCI afhangt. Wij houden ons hart vast voor de komende wedstrijden", aldus Brocken, verwijzend naar enkele zware ongevallen die zich de afgelopen jaren in wielerwedstrijden voordeden. Zo overleed Antoine Demoitié op 27 maart 2016 toen hij in Gent-Wevelgem onder een motorfiets terecht kwam.

Fabio Sabatini (Quick-Step Floors) zet na handbreuk punt achter seizoen

Fabio Sabatini komt in 2017 niet meer in actie. De 32-jarige Italiaan van Quick-Step Floors heeft op training een breukje in zijn rechterhand opgelopen. Dat gebeurde toen hij de spiegel van een stilstaande fiets raakte, zo laat zijn ploeg vandaag weten.



Sabatini moet nu vier weken rust in acht nemen. Daarna mag de Italiaanse helper de trainingen hervatten. "Ik vind het jammer want dit is niet de manier waarop ik het seizoen wilde beëindigen, maar ik moet het aanvaarden", zegt Sabatini. "Gelukkig moet ik niet onder het mes dus zal ik tegen december en het eerste trainingskamp volledig hersteld zijn."

Smit bij Katusha

De Zuid-Afrikaanse wielrenner Willem Jakobus Smit (24) vervoegt de rangen van Katusha Alpecin. Hij komt over van het bescheiden RoadCover Cycling Team en debuteert in 2018 voor de Zwitsers in de WorldTour.



"Dit is een droom die uitkomt", zegt 'Willie' Smit op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik kan niet wachten om bij de ploeg aan de slag te gaan en mij te tonen op het hoogste niveau van het wielrennen. Ik ben Katusha heel dankbaar dat ze nu ook inzetten op Afrikaanse renners."



Smit mocht dit seizoen al zestien keer het zegegebaar maken, onder meer in het Afrikaans kampioenschap op de weg. Tijdens het WK van zondag in het Noorse Bergen toonde de Zuid-Afrikaan zich in een lange vlucht.



"Wat op mij het meeste indruk maakt, meer nog dan zijn resultaten, is zijn brandende verlangen om de top te halen", zegt teammanager José Azevedo. "Hij investeerde veel in de sport en betaalde al zijn reiskosten zelf. Ik hou van zijn attitude. WorldTourniveau wordt een grote stap, maar ik heb er vertrouwen in en we zullen hem goed begeleiden. Willie kan klimmen, is snel en heeft een goeie tijdrit in de benen. Ik kijk ernaar uit met hem samen te werken."

Tourorganisatie presenteert parcours van 2018 op 17 oktober

Op 17 oktober maakt Tourorganisatie ASO in het Parijse Palais des Congrès het Tourparcours van 2018 bekend. De 105e Ronde van Frankrijk zal op zaterdag 7 juli starten in Noirmoutier aan de Atlantische Oceaan. Door de concurrentie van het WK voetbal in Rusland werd de start met een week verlaat. Het einde van de Tour, en het traditionele criterium op de Champs-Élysées, is zodoende voorzien voor zondag 29 juli.



Verder is ook al bekend dat de eerste etappe het peloton zal voeren naar aankomstplaats Fontenay-le-Comte. De tweede dag start in Mouilleron-Saint-Germain om te eindigen in La Roche-sur-Yon. En de derde etappe wordt een ploegentijdrit in en om Cholet. Nadien gaat het richting de Alpen of Pyreneeën.



Dit jaar won de Brit Chris Froome zijn vierde Tour. Hij kan volgend seizoen zijn vijfde eindzege pakken en zo op gelijke hoogte komen met recordhouders Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain.