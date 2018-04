Cultfiguur steelt vooral ná de Ronde de show: ploegmaat Vanmarcke grijpt naar Belgische frietjes én zwaar bier TLB

01 april 2018

20u23

Bron: Eigen berichtgeving

Taylor Phinney is geen alledaags wielrenner. De 27-jarige Amerikaan denkt na over het leven, loopt geregeld met een opvallende snor rond, is een fervent schilder én hij is duidelijk ook fan van de Belgische drank en keuken. De ploegmaat van Sep Vanmarcke bij EF-Drapac greep meteen na de aankomst van de Ronde immers naar een pakje Belgische frietjes, dat hij na een deugddoende douche nog doorspoelde met een glas Duvel-bier. Geen alledaags beeld in een sport waarin sommigen hun eten tot op de gram afwegen...

Een frietje aan de finish voor Taylor Phinney. Tuurlijk. #RVV18 pic.twitter.com/xIRdlZlrCz Pim Bijl(@ pimbijl) link