Cort houdt De Gendt van zege in Parijs-Nice, Kwiatkowski nieuwe leider XC

13 maart 2019

16u34 0 Wielrennen Magnus Cort heeft de vierde etappe van Parijs-Nice naar zijn hand gezet. De Deen van Astana toonde zich de sterkste van een vroege vlucht, Thomas De Gendt -die onderweg de bolletjestrui veroverde- finishte als tweede. Michal Kwiatkowski neemt dan weer de leiderstrui over van Dylan Groenewegen.

Het peloton kreeg vandaag voor het eerst in deze Parijs-Nice een heuvelachtige rit voorgeschoteld. De vierde etappe voerde de renners van Vichy naar Pélussin - een tocht van 212 kilometer, meteen ook de langste rit van deze editie van de ‘Koers naar de Zon’.

Ontsnappingskoning Thomas De Gendt had er zin in en trok met twaalf coureurs op pad. De dertien koplopers fietsten een maximale voorsprong van zeven minuten bij elkaar, waarna het peloton plots werd opgehouden bij een overweg. Zo moesten De Gendt en co vooraan even halt houden.

Bollen voor De Gendt

Nadien smolt de bonus van de leiders als sneeuw voor de zon. ’t Ging snel in het peloton. Geletruidrager Dylan Groenewegen moest al vroeg afhaken, in de kopgroep ging De Gendt dan weer met heel wat bergpunten aan de haal. Sterker nog: onze landgenoot van Lotto-Soudal is de nieuwe leider in het bergklassement.

Met nog tien kilometer voor de boeg bleven er nog vier vluchters over: De Gendt, Alessandro De Marchi, Magnus Cort en Giulio Ciccone. Het leiderskwartet had op dat moment een voorgift van vijftig seconden op de grote meute. Voldoende, zo bleek.

Het viertal bleef bij elkaar, tot Cort in de slotfase iedereen uit z’n wiel knalde. De Gendt probeerde nog naar de Deen te springen, maar moest vrede nemen met de tweede plek. Ciccone kwam als derde over de streep. Michal Kwiatkowski veroverde daarnaast de leiderstrui.

Uitslag (top 10)

1. Magnus Cort (Den/AST) in 5u03:49 (gem. 41,86 km/u)

2. Thomas De Gendt (Bel/LTS) op 0:07

3. Giulio Ciccone (Ita/TFS) 0:13

4. Alessandro De Marchi (Ita/CPT) 0:18

5. Lilian Calmejane (Fra/TDE) 0:48

6. Valentin Madouas (Fra/GFC) 0:48

7. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) 0:48

8. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:48

9. Philippe Gilbert (Bel/DQT) 0:48

10. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 0:48

Stand (top 10)

1. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) de 716,0 km in 16u52:27 (gem. 42,43 km/u)

2. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) op 0:05

3. Philippe Gilbert (Bel/DQT) 0:10

4. Egan Bernal (Col/SKY) 0:11

5. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:14

6. Tony Gallopin (Fra/ALM) 0:15

7. Rudy Molard (Fra/GFC) 0:17

8. Romain Bardet (Fra/ALM) 0:17

9. Oliver Naesen (Bel/ALM) 0:18

10. Felix Grossschartner (Oos/BOH) 0:18