Coronacrisis brengt team van Greg Van Avermaet in zware ademnood: “We vrezen voor onze toekomst” Joeri De Knop

04 april 2020

00u01

Bron: Eigen berichtgeving 40 Wielrennen Driekwart van het personeel ontslagen. Renners die 80% loon inleveren. En een hoofdsponsor in hoge nood. Covid-19 treft CCC recht in het hart. Heeft de ploeg van onder meer Greg Van Avermaet (34) nog wel een toekomst? “De signalen zijn alvast niet positief.”

Crisisberaad gisteren, bij CCC. Eerst ging het personeel in conferencecall met het teammanagement, aansluitend met de renners. De Poolse WorldTourploeg werkt hoofdzakelijk met zelfstandigen. Zij kregen, op een tiental stafleden na, allemaal hun C4. Met de garantie op een nieuw contractvoorstel, eenmaal de pandemie onder ­controle en het seizoen opnieuw op­gestart. Aan identiek dezelfde voorwaarden? Dat bleef een open vraag. Renners kregen te horen dat ze een deel van hun loon moesten inleveren. ‘Heavily reduced’, bleef het communiqué vaag. 80%, vernam onze redactie uit goeie bron. Niet voor een paar maanden, maar voor de rest van het seizoen. Een ­ingrijpende maatregel waarmee de kopman zich bij voorbaat had ­verzoend. “Onvermijdelijk, in deze moeilijke tijden. Ik kan niet koersen, mijn job niet 100% uitvoeren. Dus moet ik loyaal blijven tegenover de sponsors”, vindt Van Avermaet. “Hen steunen. Hopen dat we hier samen sterker uitkomen. En... dat ze ons minstens nog een extra jaar kunnen blijven sponsoren.”

Nieuwe zoektocht?

Accidents, waiting to happen, waren het. Maar dat laatste, dáár draaide het vooral om. Hoofdsponsor CCC zit namelijk al langer in zeer zwaar weer en de coronacrisis doet daar uiteraard geen goed aan. De Poolse schoenenfabrikant en grootste ­retailfirma van het land kreeg af te rekenen met flink gekelderde aandelenkoersen (-90% ten opzichte van 2018) en een dalende omzet (-9% vergeleken met het eerste kwartaal van 2019). “Ons engagement in sportsponsoring zal de ­komende weken moeten worden geëvalueerd”, kondigde CEO ­Dariusz Milek donderdag aan in een gesprek met de Poolse website rowery.pl. “We zullen een mogelijk pijnlijke beslissing moeten nemen. Maar wel ­nodig, in de gegeven omstandig­heden. De wielerploeg zal voor lange tijd onze marketingdoelen niet meer kunnen ver­vullen. We vechten nu voor ons ­bedrijf. Dan kan en mag sentiment geen rol spelen als het op besparingen aankomt. Het zou immoreel zijn om onze personeelskosten in te krimpen en de renners ondertussen hun gang te laten gaan.”

Knippen in het sponsorbudget: teammanager Jim Ochowicz weet wat dat betekent. “We worden geconfronteerd met een gebrek aan cashflow.” In mensentaal: de geldkraan gaat dicht. Het wordt overleven. Vandaar ook de maatregelen. “Op korte termijn, in eerste instantie. Om het huidige seizoen te kunnen voltooien.” Maar dan? Wat daarna? Het contract met CCC loopt nog tot eind 2021. Wordt het budget volgend jaar drastisch ­teruggeschroefd? Of, erger nog: haakt de sponsor eind 2020 vroegtijdig af en wacht Ochowicz amper twee jaar na de lange, vermoeiende zoektocht naar een vervanger voor BMC een nieuwe calvarie om zijn troepen te redden? Daar kwam vooralsnog geen duidelijkheid over. “Maar de signalen zijn in elk geval niet goed. Het moederbedrijf in Polen ligt plat, alle winkels zijn dicht. Tien- à vijftienduizend ­mensen zitten zonder werk”, zucht ploegleider Valerio Piva. “Dat doet ook óns vrezen voor de toekomst.” Bij CCC rijden naast Van Avermaet nog vier andere Belgen: Serge ­Pauwels, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck. Van Avermaet en Van Hooydonck liggen nog tot eind 2021 onder contract. Maar naar de letter van het UCI-reglement ­kunnen ze daaronder uit van het moment dat de sponsor zich terugtrekt (en dus zijn contractuele ­verplichtingen niet langer nakomt).