Corona stopt ook Evenepoel, na triomftocht in Portugal: bekijk hier aflevering 2 van exclusieve docureeks 'Ik ben Remco’

Wielrennen

Voor het eerst kan iets hem afstoppen. Ook Remco Evenpoel (20) ziet zijn droomseizoen bedreigd door de coronacrisis. Hoe groot is de impact op zijn gemoed en toekomstplannen? Het wielerfenomeen praat er nu voor het eerst over, met exclusieve beelden van hoe hij zijn koersloze dagen vult. “De Giro is niet meer combineerbaar met Tokio”, klinkt het. En ook: “Ik ga me nu niet de nek aftrainen.” In aflevering 2 herbeleeft u eveneens zijn veelbesproken triomftocht in de Ronde van de Algarve. In de docureeks ‘Ik ben Remco’ krijgt de HLN-abonnee een unieke inkijk in het leven van Remco Evenepoel.