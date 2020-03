Corona kost Deceuninck-Quick.Step al half miljoen, Lefevere ziet Tour niet doorgaan: “Kan me niet voorstellen dat situatie begin juli opgelost is” MCA/ABD

25 maart 2020

19u36 0 Wielrennen “Ik ben een optimist, maar ik weet niet of ze het kunnen verantwoorden om de Ronde van Frankrijk te rijden.” Patrick Lefevere, manager van Deceuninck-Quick.Step, over de moeilijke periode waar het wielrennen door moet. “De coronacrisis kostte ons al 500.000 euro.”

Ook in het wielrennen zorgt de coronacrisis voor veel onzekerheid. Financieel een ramp voor de ploegen. Bij Deceuninck-Quick.Step is dat niet anders. En dus is de kans reëel dat ook werknemers - renners, staf,... - van wielerploegen technisch werkloos worden. “Wij hebben beslist om iedereen sowieso te betalen tot eind maart”, vertelt Patrick Lefevere. “We moeten bekijken hoelang de koers precies zal stilliggen om daarna een beslissing te nemen over de komende maanden. Wat deze crisis financieel betekent? We besparen natuurlijk op bepaalde vlakken. Diesel, hotels,... Anderzijds zijn er amper inkomsten. Het kostte ons nu al 500.000 euro.”

Vandaag werd beslist dat het Belgische wielerseizoen verlengd wordt tot eind oktober. “Een goede zaak, maar ik kan me niet voorstellen dat je de Giro, Tour, Vuelta en de klassiekers op een paar maanden tijd kan rijden”, aldus Lefevere. “Er zijn nog veel vragen. Wie gaat de knopen doorhakken? Moeten de grote rondes nog drie weken duren? Kunnen we misschien de Waalse klassiekers programmeren in de week voor het WK, nu de Olympische Spelen toch afgelast zijn? Voor jongens die het WK niet rijden, zouden we de Vlaamse klassiekers misschien na het WK kunnen afwerken.”

Tour wordt moeilijk

En hoe kijkt Patrick Lefevere naar de Tour de France, die tot dusver gewoon doorgaat? “Ik zie het zwart in”, is de manager van Deceuninck-Quick.Step rechtuit. “Ik ben een optimist, maar ik weet niet of ze het kunnen verantwoorden om de Ronde van Frankrijk te rijden. Wat met het publiek? Wie mag er binnen in Frankrijk en wie niet? Gaan we de hotels volstoppen echt met mensen? Ik kan me niet voorstellen dat iemand begin juli met een toverstokje zwaait en de coronacrisis plots opgelost is. Laat ons dus verstandig zijn.”