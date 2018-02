Coquard wint eerste rit in Ronde van Oman Redactie

13 februari 2018

17u28

Bron: Belga 3 Wielrennen Bryan Coquard heeft vandaag de eerste rit van de Ronde van Oman (2.HC) op zijn naam geschreven. In een massaspurt haalde de Fransman van Vital Concept het voor Mark Cavendish. Hij is meteen ook de eerste leider.

Eén van de negentien gestarte Belgen schoof mee in de lange vlucht tijdens de openingsetappe van de Ronde van Oman, die het peloton over 162 kilometer voerde van Nizwa naar de Sultan Qaboos University. Maxime Farazijn (Sport Vlaanderen - Baloise) kreeg het gezelschap van de Fransman Pierre-Luc Perichon, de Ier Conor Dunne en de Nederlander Brian van Goethem.

In het peloton zorgden de sprintersploegen ervoor dat de voorsprong van de vier koplopers binnen de perken bleef, want de etappe was er één op maat van de snelle mannen. In de laatste tien kilometer werden alle vluchters bij de lurven gegrepen en begon de voorbereiding op de spurt. Daarin toonde onder meer Quick-Step, dat de Nederlandse neoprof Fabio Jakobsen uitspeelde in de sprint, zich bedrijvig.

Bryan Coquard (Vital Concept) wins stage 1 of the #TOO2018! pic.twitter.com/VgbfsnRJdK Tour of Oman(@ tourofoman) link

Maar de zege, die was voor Bryan Coquard. De 25-jarige Fransman van Vital Concept was sneller dan de Brit Mark Cavendish en de Italiaan Giacomo Nizzolo. Goed voor zijn eerste zege van het seizoen voor zijn nieuwe ploeg Vital Concept, na vier topvijfplaatsen in de rondes van Sharjah en Bessèges. Coquard is meteen ook de eerste leider in Oman.

Boris Vallée (Wanty - Groupe Gobert) was de eerste Belg op de tiende plaats. De etappe van woensdag in Oman is één van de drie die Greg Van Avermaet (BMC) heeft aangekruist, met in de finale enkele pittige hellingen. In de openingsetappe eindigde de olympische kampioen net als het gros van de andere Belgen in het peloton.

"Ik had een heel goede leadout en mijn timing zat perfect in deze rechttoe-rechtaansprint", verklaarde Coquard na afloop. "Al vroeg in de sprintvoorbereiding zat mijn team goed vooraan en daarna was het aan mij om het af te maken. Ik ben zo blij dat ik eindelijk iets kan teruggeven aan de ploeg, aan de jongens die zo hard voor mij gewerkt hebben. Bert De Backer, Jojo Le Bon en Julien Morice hebben het plan perfect uitgevoerd vlak voor de finale."

"Daarna, voorbij de bocht, was het aan Kevin Reza, Lorrenzo Mazin en Kris Boeckmans om de sprint te lanceren. Kris bracht me in het spoor van van Giacomo Nizzolo en een sprinter van Sunweb. Ik wachtte lang genoeg mijn kans af en het draaide goed uit. Dit is een mooi verjaardagscadeau voor Kris, die vandaag 31 wordt. Nu hebben we twee redenen om te vieren vanavond. Het wordt ongetwijfeld een mooi moment."

Top 3 - stage 1

1. Bryan Coquard (Vital Concept)

2. Mark Cavendish (Dimension Data)

3. Giacomo Nizzolo (Trek Segafredo)#TOO2018 Tour of Oman(@ tourofoman) link