Coquard schiet raak in Vierdaagse Duinkerke en neemt meteen ook leiderstrui over van Dupont DMM

11 mei 2018

17u07

Bron: Belga 0

Bryan Coquard (Vital Concept Cycling Club) heeft de vierde rit in de Driedaagse van Duinkerke gewonnen. De 26-jarige Fransman bleef na 172,5 kilometer tussen Dainville en Mont Saint-Eloi in de sprint Jasper De Buyst en de Nederlander Wouter Wippert voor. Coquard neemt ook de leiderstrui over van Timothy Dupont.

Met Xandro Meurisse eindigde nog een tweede Belg in de top vijf. Hij moet op de vierde stek de Fransman Samuel Dumoulin laten voorgaan.

In het algemene klassement heeft Coquard tien seconden voorsprong op Dupont. De Fransen Marc Sarreau en Nacer Bouhanni volgen op twaalf seconden.

Zaterdag moeten de renners in de vijfde etappe 178,7 kilometer afleggen van Wormhout naar Cassel. Daags nadien volgt de laatste etappe.