Coquard schiet raak in Vierdaagse Duinkerke en neemt meteen ook leiderstrui over van Dupont

11 mei 2018

Bron: Belga 1

Bryan Coquard (Vital Concept Cycling Club) heeft de vierde rit in de Driedaagse van Duinkerke gewonnen. De 26-jarige Fransman bleef na 172,5 kilometer tussen Dainville en Mont Saint-Eloi in de sprint Jasper De Buyst en de Nederlander Wouter Wippert voor. Coquard neemt ook de leiderstrui over van Timothy Dupont.

Met Xandro Meurisse eindigde nog een tweede Belg in de top vijf. Hij moet op de vierde stek de Fransman Samuel Dumoulin laten voorgaan.

In het algemene klassement heeft Coquard tien seconden voorsprong op Dupont. De Fransen Marc Sarreau en Nacer Bouhanni volgen op twaalf seconden.

Zaterdag moeten de renners in de vijfde etappe 178,7 kilometer afleggen van Wormhout naar Cassel. Daags nadien volgt de laatste etappe.

Amper één dag moest Bryan Coquard dus zijn roze leiderstrui overlaten aan Timothy Dupont. In de straten van Mont Saint-Eloi zette de Fransman orde op zaken en pakte hij zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij al eerder de openingsetappe van de Ronde van Oman won.

Coquard werd in 2016 al eens eindlaureaat van de Vierdaagse van Duinkerke en mag zaterdag de 'koninginnenrit' naar Cassel aanvatten met een voorsprong van 10 seconden op Timothy Dupont en 12 seconden op Marc Sarreau. Indien Coquard zaterdagavond nog steeds in het bezit is van de roze leiderstrui is de kans zeer groot dat hij zijn exploot van 2016 nog eens over doet en eindlaureaat wordt van de Vierdaagse van Duinkerke

"Ik was in de slotklim plots mijn teamgenoten kwijt. Ik baseerde me dan maar op de renners van Lotto Soudal om mee te glippen", stelde Bryan Coquard. "Zij trokken alles op een lint en ik koos het wiel van Jasper De Buyst omdat ik wist dat die uitgespeeld zou worden. Op 250 meter van de eindmeet ben ik vol doorgegaan en liet ik iedereen achter mij."

Zaterdag is een heel belangrijke dag. Dan wordt meer dan waarschijnlijk beslist wie beslag zal leggen op de eindzege. "Dat is altijd zo in deze Vierdaagse van Duinkerke. De etappe naar Cassel beslist over het klassement. Wie morgen niet goed is kan het schudden", weet ook Bryan Coquard. "Ik ben alvast al tevreden dat ik een etappe heb kunnen winnen. Ik kan niet ontkennen dat ik in een heel goede conditie verkeer. We zien wel wat de rit van morgen geeft. Ik heb nu wel wat seconden voorsprong op mijn naaste concurrenten. De Vierdaagse van Duinkerke won ik al eens in Cassel, maar heb die daar ook al grandioos verloren. We zien wel. Natuurlijk wil ik mijn eindzege van twee jaar geleden maar al te graag over doen", besloot Bryan Coquard.