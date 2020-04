Contador gelooft nog in vijfde Tourzege Chris Froome: “Deze hele situatie kan in zijn voordeel spelen” DMM

28 april 2020

14u17

Bron: Cyclingnews 0 Wielrennen Jawel, het kan nog. Alberto Contador gelooft rotsvast dat Chris Froome (34) nog in staat is om een vijfde keer de Tour te winnen. Volgens de Spaanse ex-renner speelt het uitstel van de Ronde van Frankrijk zelfs in het voordeel van de Brit.

Samen wonnen ze 14 grote ronden. Al zal Alberto Contador altijd beweren dat het er 16 zijn. De Spanjaard blijft volhouden dat hij 9 in plaats van 7 grote wielerrondes heeft gewonnen. Dat ondanks de clenbuterolepisode die hem zijn eindzeges in de Tour (2010) en de Giro (2011) kostten. Wat wel vaststaat, is dat Chris Froome sinds het schrappen van de Vuelta-zege van Cobo (2011) 7 grote wielerronden op zijn palmares heeft staan.

En dat kunnen er nog meer worden, denkt Contador (37). De Spanjaard gaf in een interview met Cyclingnews te kennen dat hij nog vol in een vijfde Tourzege van Froome gelooft. Er is zelfs meer, volgens Contador vergroot het uitstellen van de Tour de kansen van de Brit. “Die verplaatsing is in het voordeel van renners die mentaal sterk zijn”, legt Contador uit.

“Het is niet gemakkelijk voor renners om hun conditie op een hoog niveau te houden tot aan de start van de tweede helft van het seizoen. In deze lockdown moet je superprofessioneel met je vak omgaan. Je moet blijven dieten, trainen en aandacht besteden aan de kleinste details. Dat is mentaal heel belastend om op te brenngen en daarom denk ik dat deze periode in het voordeel kan zijn van een renner als Froome.”

Contador verwijst ook naar de valpartij van de Brit vorig jaar tijdens een verkenning van een tijdrit in de Dauphiné. Froome liep toen een aantal breuken op, waaronder een zware dijbeenbreuk. “We zagen hem in februari zijn comeback maken, maar de renners die een goeie winter draaiden, hadden wel nog altijd een conditionele voorsprong op hem.”

“Deze winter was het voor Froome nog moeilijk om een vergelijkbaar niveau te halen. Nu zal hij die verliezen tegen augustus weggewerkt hebben. Door de lockdown begint iedereen straks weer vanaf nul. Froome is tuk op een vijfde Tourzege en hij wil bewijzen dat hij nog altijd dezelfde renner is als voor zijn crash. Bovendien heeft hij ook een geweldige honger omdat hij het wielrennen maanden heeft moeten missen. Ik zet een extra streepje achter zijn naam.”

