Contador: "De Giro was mijn favoriete koers, Pantani mijn idool" El Pistolero reageert opgelucht na wielerpensioen Dries Mombert

09u44

Bron: Cycling News 0 TDW Contador groet het publiek.

De wielerdagen zijn voorbij voor Alberto Contador. De 34-jarige Spanjaard heeft na het slotcriterium in Saitama een definitieve streep onder zijn carrière getrokken en blikt nu enkele dagen later in 'La Gazzetta dello Sport' tevreden terug op zijn loopbaan. "Wielrennen was een groot deel van mijn leven, maar zeker niet alles."

Drie eindoverwinningen in de Vuelta. Twee in de Tour en twee in de Giro. We mogen Alberto Contador bij leven al tot de galerij der grootsten in de wielersport rekenen. De afscheidnemende Spanjaard domineerde het rondewerk in pre-Sky-tijden, maar hangt nu met voldoening zijn fiets aan de haak.

"Als profwielrenner ben je constant bezig met de kleinste dingen. Zelfs als je niet op de fiets zit. Na een training van vier uur moet je verplicht rusten en letten op je voeding. Het zijn dergelijke dingen die je in staat stellen om grote wedstrijden te winnen. Mentaal is dat een moeilijk vol te houden leven. Ik heb het 15 jaar aan één stuk gedaan, maar nu is het een opluchting om geen slaaf meer te zijn van al die kleine details. Wielrennen is een groot deel van mijn leven geweest, maar zeker niet alles. Dat maakt de beslissing om op 34-jarige leeftijd te stoppen ook net iets makkelijker. Neen, ik heb geen spijt van dit afscheid."

TDW Alberto Contador in Shanghai.

De Giro en ontmoeting met idool Pantani

Gevraagd naar zijn mooiste koersherinnering heeft Contador bij onze Italiaanse collega's een kleine verrassing in petto. "Naast mijn eerste Tourzege, zal mijn eerste keer in de Ronde van Italië me altijd bij blijven. In 2008 was ik op vakantie toen ik alsnog werd opgeroepen voor de Giro. Ik kende het land en de wedstrijd amper, maar toch won ik de wedstrijd. Het was een emotioneel moment voor mij en dat maakte het extra speciaal."

Contador slaagde er als eerste Spanjaard na Miguel Indurain in om de roze trui te veroveren. Opvallend genoeg was 'El Rey' niet het grote voorbeeld voor de jonge Alberto Contador. "Ik was een grote Pantani-fan. Ik bestudeerde hem op video, er kon altijd iets gebeuren met hem in de wedstrijd. Hij speelde sterk op de emoties van de fans. De ene dag verloor hij minuten, de andere stortte hij zich in een alles-of-nietsaanval."

"Tijdens een van mijn eerste wedstrijden heb ik hem ontmoet. In de GP Amorebieta ging ik naast hem rijden en stelde ik mezelf even kort voor. Hij reageerde heel vriendelijk. Marco was echt een voorbeeld voor mij. Misschien heb ik zijn manier van koersen overgenomen. Ook ik zette liever alles op het spel om te winnen in plaats van genoegen te nemen met een tweede of derde plaats."

TDW Nog een laatste keer 'El Pistolero'