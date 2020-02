Compleet uitgeputte Evenepoel: “Totaal leeg, maar dat moet als je die trui wil behouden” Bart Audoore in Portugal

22 februari 2020

19u03 3 Wielrennen Nog één dag te gaan. Nog een goeie tijdrit rijden en Remco Evenepoel (20) heeft de eindwinst in de Ronde van de Algarve beet. “Dit was een topdag. Hier had ik voor getekend.”

Daar lagen ze, vlak voorbij de finish, aan de rand van de weg: Remco Evenepoel (20) en Maximilian Schachmann (26). De nummers één en twee voor de rit, net naast mekaar, allebei compleet uitgeput. Schachmann kwam als eerste overeind, Evenepoel was de eerste om zijn collega de hand te schudden. “Goed gereden”, zei hij. Schachmann: “Jij ook.”

Normaal gezien gaat het morgen opnieuw tussen deze twee. Evenepoel lijkt op papier de beste kans te hebben, hij is de Europese kampioen tijdrijden. “Op papier ben ik de beste, ja, maar het moet op de straat gebeuren”, grijnsde Evenepoel. In zijn hoofd geen vermoeidheid: Evenepoel was scherp van geest als altijd.

Het is wel nog oppassen: Schachmann is geen kleine jongen tegen de chrono. Vorig jaar won hij de tijdrit in de Ronde van het Baskenland (11,3 kilometer) tegen mannen als Kwiatkowski en Alaphilippe. Bij de jeugd pakte de Duitser brons op het WK tijdrijden voor junioren (2012), als belofte pakte hij twee keer WK-zilver (2015 en 2016). Gevraagd hoeveel kans hij nog maakt om deze Ronde van de Algarve te winnen, zei hij “vijftig procent”. “Maar ik heb nog nooit een tijdrit tegen Evenepoel gereden.”

“Dan zal ik zelf ook vijftig procent kans hebben, zeker?”, grijnsde Evenepoel. “We staan met drie in dezelfde tijd. Dat betekent morgen 20,3 kilometer volle bak geven: dat is mooi.”

Daniel Martin pikte vandaag nog twee seconden op de top van de Alto do Malhão en wurmde zich op die manier in de stand tussen Evenepoel en Schachmann in, in dezelfde tijd dus. Maar de Ier is een veel mindere tijdrijder. Ook Miguel Angel Lopez en Rui Costa, die meteen daarna volgen, maken in principe geen kans meer. Daarvoor hadden zij vandaag duidelijk tijd moeten pakken op Evenepoel.

Dat lukte dus niet. Deceuninck-Quick.Step en Evenepoel controleerden de hele dag de race, op de slotklim (van bijna 3 kilometer) was het aan de kopman. “Ik wilde geen tijd verliezen en dat is perfect gelukt”, vertelde Evenepoel. “Uiteindelijk verlies ik een paar seconden. Daar had ik vooraf voor getekend. Dit was een topdag.”

Het werd hem wel moeilijk gemaakt. Antunes, Lopez en Martin vielen om beurten aan, maar Evenepoel gaf geen krimp. Op 300 meter van de top slaagde Lopez er met zijn tweede versnelling toch in een paar meter te pakken. “Ik mocht niemand laten gaan”, zei Evenepoel. “Ik heb alle aanvallen gevolgd. Ik ben nooit in de problemen gekomen, maar het was wel heel zwaar. Op een bepaald moment waren er drie, vier aanvallen op een minuut tijd. Daarna moest iedereen even op adem komen.”

“Toen Lopez de laatste keer ging, zat ik een beetje aan de zijkant van de groep en kon ik niet meteen reageren, maar dat was niet erg. Ik heb de trui nog, dat telt.” Of hij eraan gedacht had om zelf aan te vallen? “Dat moest niet. Gewoon volgen en geen tijd verliezen, dat was de opdracht.”

Evenepoel liet het simpel klinken, maar meteen na de finish kon je zien hoe diep iedereen gegaan was. “Ik was totaal leeg”, bekende hij. “Maar dat moet als je de trui wil houden. Ik heb mezelf weer verrast. Door die laatste 300 meter volle bak te rijden heb ik maar een paar seconden verloren.”

“Ik moet ook zeggen dat de ploeg me superhard gesteund heeft. Yves, Tim en Florian (Lampaert, Declercq en Sénéchal, red.) waren er nog diep in de finale: dat wil zeggen dat de ploeg echt in mij gelooft. Dan is het aan mij om iets terug te geven. Ik heb er alles uitgehaald en dat ga ik morgen nog eens doen. Ik ga nu proberen om de batterijen maximaal op te laden. Goed eten en goed slapen. Normaal recupereer ik goed en snel. Het wordt nog lastig, maar ik voel me er klaar voor.”

