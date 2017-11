Colombiaanse beloftenkampioen betrapt op CERA - Nibali voor zesde keer Italiaans wielrenner van het jaar Redactie

Robinson Lopez is betrapt op het gebruik van CERA, de derde generatie epo. De Colombiaanse beloftenkampioen ziet zo zijn profcontract bij het Italiaanse Continentale Unieuro-Trevigiani in rook opgaan. Het team bevestigde aan Cyclingnews dat ze de 20-jarige Lopez niet in dienst zullen nemen. De ploeg werd over de positieve test ingelicht, nog voordat de handtekeningen werden gezet.

Lopez won in augustus het jongerenklassement van de Vuelta a Colombia, een van de belangrijkste wedstrijd in Zuid-Amerika. De Colombiaan riskeert nu een lange schorsing. Eerder dit jaar werd ook de Braziliaan Joao Marcelo Pereira Gaspar betrapt op CERA.

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) is in het Toscaanse Calenzano voor de zesde keer in zijn carrière uitgeroepen tot Italiaans wielrenner van het jaar. Nibali won de Giglio d'Oro eerder in 2010, 2012, 2013, 2014 en 2015.

De Haai van Messina haalde 710 stemmen op, ruim meer dan nummers twee en drie, Matteo Trentin (490 punten) en Diego Ulissi (425). Fabio Aru (360) en Elia Viviani (325) vielen net naast het podium tijdens de 44ste editie van de verkiezing.

De vorige week 33 geworden Nibali kende een erg regelmatig 2017. De Siciliaan won een etappe in de Giro en de Vuelta en werd in de respectievelijke eindklassementen derde en tweede. Tussendoor won hij ook nog de Ronde van Kroatië en hij sloot het jaar denderend af met een tweede zege in de Ronde van Lombardije. Nibali volgt op de erelijst snelle man Giacomo Nizzolo op.

De Italiaan Simone Antonini (26) en de Brit Mark McNally (28) hebben hun contract bij Wanty-Groupe Gobert verlengd tot eind 2018. Dat heeft de Belgische procontinentale wielerformatie vandaag bekendgemaakt.

Antonini zal in 2018 zijn vierde jaar bij Wanty-Groupe Gobert aanvatten, McNally zijn derde. Na deze twee contractverlengingen is Wanty-Groupe Gobert compleet voor 2018. De ploeg zal komend seizoen 21 renners tellen. Vijf renners verlaten de ploeg. Kenny Dehaes, Robin Stenuit en Guillaume Levarlet zoeken andere oorden op en Frederik Veuchelen en Danilo Napolitano zetten een punt achter hun carrière. Veuchelen wordt trainer bij Wanty-Groupe Gobert. Odd Christian Eiking (FDJ), Boris Vallée (Fortuneo-Oscaro), Timothy Dupont (Crelan-Willems) en Bart De Clercq (Lotto Soudal) zijn de nieuwkomers.

"Antonini en McNally zijn twee renners die altijd bereid zijn hun werk te doen", verklaart ploegleider Hilaire Van der Schueren. "Werken in de achtervolging of in de aanval gaan, mag niet onderschat worden. Daardoor lijken hun resultaten soms minder, maar hun ploegmaats kunnen op die manier de vruchten van hun arbeid plukken. Op papier hebben we ons versterkt voor 2018. Nu is het aan de renners om prestaties te leveren."

