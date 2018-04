Colombiaans klimtalent Bernal toont zich in Romandië beste pijnlijder in zware klimtijdrit, Roglic behoudt leiderstrui TLB

27 april 2018

17u36

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen De klimtijdrit in de Ronde van Romandië is een kolfje naar de hand van Egan Bernal geworden. Het 21-jarige Colombiaanse klimtalent van Team Sky toonde zich de beste pijnlijder in de loodzware beproeving van ruim negen kilometer tussen Ollon en Villars. De Sloveen Primoz Roglic blijft nipt leider.

Opnieuw een race tegen de klok vandaag in Zwitserland, maar de tijdritfietsen moesten niet van stal worden gehaald. Voor de klimtijdrit verkozen de renners hun alledaagse racefiets, want het beloofde een pittige onderneming te worden. Het asfalt tussen Ollon en Villars liep gemiddeld acht procent op, over de ruim negen kilometer moesten de renners zo'n achthonderd hoogtemeters overwinnen. Loodzwaar.

En alsof dat nog niet genoeg was, beloofde ook de strijd om de leiderstrui ongemeen spannend te worden. Tussen kloof tussen klassementsleider Primoz Roglic en nummer tien in de stand Richie Porte bedroeg immers maar dertien seconden. De kans dat we een nieuwe leider zouden krijgen was dus reëel, al is een klimtijdrit ook spek voor Roglic' bek.

Fuglsang als eerste onder de 27 minuten

Onze landgenoot Louis Vervaeke kwam al vroeg in actie en de klimmer deed het prima. Vervaeke, die nu in dienst van Team Sunweb rijdt, zette op dat moment de tweede tijd neer en gaf dus blijk van een stijgend vormpeil. Voor een ereplaats deed Vervaeke echter niet mee, en dat gold ook Thomas De Gendt - die ook een puike tijdrit reed na zijn krachttoer van gisteren.De Gendt (Lotto Soudal) was de eerste Belg op de 28stee plaats, op twee minuten en 33 seconden van de uiteindelijke winnaar.

De eerste renner die onder de grens van 27 minuten kon duiken, was Jakob Fuglsang. De 33-jarige Deen etaleerde zo zijn prima vorm, al werd hij toch al snel overvleugeld door enkele tenoren. De eerste klinkende naam was de Nederlander Steven Kruijswijk, twee jaar geleden nog bijna winnaar van een klimtijdrit in de Giro. De Nederlander van LottoNL-Jumbo (25'58'') dook zelfs onder de 26 minuten en Kruijswijk leek zo een optie op de dagzege te nemen. Maar dat was aanvankelijk zonder Richie Porte gerekend.

Colombiaan van 21

De Australiër beleeft voorlopig een moeilijk seizoen, maar vandaag bewees hij dat het wel goed komt. Porte dook liefst een halve minuut onder de tijd van Kruijswijk, maar ook dat volstond niet voor de winst. Egan Bernal van Team Sky deed nog achttien seconden sneller dan Porte en verraste zo toch vriend en vijand. Amper 32 dagen geleden brak het 21-jarige Colombiaanse supertalent nog zijn sleutelbeen bij een val in de slotrit van de Ronde van Catalonië, maar daar is duidelijk niets meer van te merken.

Ook Pimoz Roglic kon Bernal niet meer van de overwinning houden. De Sloveense ex-schansspringer van LottoNL-Jumbo bleef vier seconden boven de tijd van Bernal, maar behoudt wel zijn gele leiderstrui. Morgen leggen de renners in de vierde etappe 149,2 kilometer af op een bergachtig parcours in en rond Sion. De Zwitserse rittenkoers eindigt zondag. Vorig jaar werd Richie Porte eindwinnaar.