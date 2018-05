Colombia viert in Californië: Gaviria boekt derde ritzege, Bernal eindwinnaar LPB

19 mei 2018

23u11

Bron: anp 2

De Colombiaanse wielrenners Fernando Gaviria en Egan Bernal zijn de grote winnaars geworden van de Ronde van Californië. Gaviria vierde in de slotrit met start en finish in Sacramento zijn derde ritzege. Bernal stelde de eindzege veilig.

Gaviria schreef eerder al de eerste en vijfde etappe op zijn naam. De sprinter van Quick.Step was in alle vlakke ritten de sterkste. Bernal schreef de twee bergetappes op zijn naam, steeds met een machtige solo. De 21-jarige klimmer van Team Sky moest na de tijdrit de leiderstrui afstaan aan Tejay van Garderen, maar hij reed de Amerikaan vrijdag weer uit het geel.

Bernal kwam in de zevende en laatste etappe in Sacramento niet meer in de problemen. Hij won eerder dit jaar al een etappekoers in Colombia en eindigde in de Ronde van Romandië als tweede achter de Sloveen Primoz Roglic.