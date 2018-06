Colbrelli neemt Gaviria en Sagan te grazen in Zwitserland XC

11 juni 2018

17u37 8 Wielrennen De derde etappe in de Ronde van Zwitserland was een kolfje naar de hand van Sonny Colbrelli. De Italiaan rekende na een prangende spurt af met Fernando Gaviria en Peter Sagan. Thuisrijder Stefan Küng mag morgen nog een dag in de gele leiderstrui rondfietsen.

#VelonLive at #TourdeSuisse - It's @sonnycolbrelli of @Bahrain_Merida who takes a closely contested Stage 3 win! 🇨🇭⚡️🔥❤️🚴‍♂️ pic.twitter.com/Fb6MpWXg38 Velon CC(@ VelonCC) link

Rit drie voerde het peloton van Oberstammheim naar Gansingen. Een heuvelachtige tocht, met in de laatste 65 kilometer meerdere kuitenbijters op het menu. Net zoals gisteren kozen Filippo Zaccanti en Calvin Watson voor het offensief. Zij werden vergezeld door Fabien Grellier.

Het trio reed een maximale voorsprong van zo’n vijf minuten bij elkaar, waarna BORA-hansgrohe zijn verantwoordelijkheid nam in het peloton. Peter Sagan was namelijk tuk op een dubbel in deze negendaagse rittenkoers. Vervolgens werden de ploegmakkers van de Slovaakse wereldkampioen bijgestaan door de troepen van BMC.

Terwijl Watson voorin de rol moest lossen, maakte Christopher Juul-Jensen vanuit het peloton de sprong naar Zaccanti en Grellier. Knappe inspanning, maar uiteindelijk wel zinloos. Op negen kilometer van de streep waren de leiders er immers aan voor de moeite.

Niet veel later moest het peloton over een klimmetje van 4,1 kilometer aan 4,5%. Op die hindernis werden meerdere sprinters overboord gegooid, waarna Sagan een verrassende aanval plaatste. Onnodige krachten verspeeld en dat betaalde hij cash in de laatste 200 meter. Even leek Gaviria zijn revanche beet te hebben, maar een indrukwekkende Colbrelli hield de tegenstand af.

Uitslag (top 10):

1. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) in 4u39:51 (gem. 39,19 km/u)

2. Fernando Gaviria (Col/QST) op 0:00

3. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:00

4. Michael Albasini (Zwi/MTS) 0:00

5. Magnus Cort (Den/AST) 0:00

6. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:00

7. Enrico Battaglin (Ita/TLJ) 0:00

++ 8. Jasper Stuyven (Bel/TFS) 0:00

9. Diego Ulissi (Ita/UAD) 0:00

++ 10. Sep Vanmarcke (Bel/EFD) 0:00

Stand (top 10):

1. Stefan Küng (Zwi/BMC) de 356,1 km in 8u50:15 (gem. 40,29 km/u)

++ 2. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) op 0:03

3. Richie Porte (Aus/BMC) 0:03

4. Tejay van Garderen (VSt/BMC) 0:03

5. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:16

6. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:23

7. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:23

8. Sam Oomen (Ned/SUN) 0:23

9. Gregor Muhlberger (Oos/BOH) 0:30

10. Enric Mas (Spa/QST) 0:30