Colbrelli aan het feest in Oman, Van Avermaet strandt weer op podiumplaats DMM

19 februari 2019

11u29 0 Wielrennen Sonny Colbrelli heeft de vierde rit in de Ronde van Oman gewonnen. De Italiaan van Bahrain-Merida was de beste na een groepspurt voor Greg Van Avermaet en Clément Venturini. Nathan Van Hooydonck (CCC) kleurde de finale, maar moest zich met de streep in zicht gewonnen geven.

Vooraf had vooral Oliver Naesen zijn zinnen gezet op deze vierde rit in de Ronde van Oman. De renner van AG2R-La Mondiale had in onze krant nog gezegd dat de aankomststrook hem lag. “Rit vier, dat is een magnifieke aankomst voor mij”, zei hij. Toch was het een andere Belg die het grootste wedstrijdgedeelte kleurde.

Nathan Van Hooydonck was namens CCC één van de drijvende krachten in de vlucht van de dag. Met Damien Gaudin (Direct Energie), Ian Boswell (Katusha-Alpecin), Darwin Atapuma (Cofidis) en Jérémy Leveau (Delko Marseille Provence) kreeg hij vier gelijkgestemde zielen mee. In een vrij heuvelachtige etappe probeerden Astana, CCC en UAE Emirates de snelle mannen weg te fietsen.

Daartegenover hadden ze ook meer dan de handen vol met de vlucht van de dag. Van Hooydonck en Atapuma boden nog flink tegenstand in de finale, maar met de laatste kilometer in aantocht moesten de twee zich toch gewonnen geven. In de sprint zelf stond geen maat op Sonny Colbrelli. De Italiaan van Bahrain-Merida veegde de nul op de zegeteller van zijn team weg. Enkel AG2R-LA Mondiale en Team Sunweb blijven zo nog scoreloos.

Greg Van Avermaet strandde net als de voorbije dagen weer op een podiumplaats. Van Avermaet stijgt dankzij de bonificatieseconden naar plaats twee in het algemene klassement. Hij heeft nu veertien seconden achterstand op leider en titelverdediger Lutsenko. Clément Venturini - ploegmaat van Oliver Naesen - legde beslag op plaats drie. Met Benjamin Declercq (6de), Baptiste Planckaert (8ste) en Milan Menten (9de) eindigden overigens nog drie Belgen in de top tien van de rituitslag.