Cofidis vist Eritreëer Daniel Teklehaimanot op - Egan Bernal Colombiaans kampioen tijdrijden Redactie

02 februari 2018

19u35

Bron: Belga 0 Wielrennen Daniel Teklehaimanot zal het komende wielerseizoen voor Cofidis rijden, zo maakte de Franse procontinentale wielerploeg vandaag bekend. De 29-jarige Eritreëer kwam vorig seizoen nog voor WorldTour-formatie Dimension-Data uit, maar zijn contract werd er niet verlengd.

"Teklehaimanot is een renner van WorldTour-niveau. Hij is een uitstekend klimmer. Dat bewees hij door in de Dauphiné twee keer de bolletjestrui te veroveren (in 2015 en 2016). Bovendien is Daniel een aanvaller pur sang en heeft hij enorm veel ervaring", verklaarde Cédric Vasseur, ploegleider van Cofidis. "Zijn profiel is interessant. Hij kan onze kopman Jesus Herrada bijstaan in het gebergte of zelf voor de ontsnapping gaan in enkele etappes. Zijn aanvallende stijl past bij de filosofie van Cofidis."



Teklehaimanot debuteerde in 2012 in de WorldTour bij het Australische Orica GreenEdge. Twee jaar later reed hij in dienst van de Zuid-Afrikaanse procontinentale ploeg MTN-Qhubeka, de voorloper van Dimension Data. Daar was Teklehaimanot in 2017 einde contract.

De Eritreëer is in eigen land een superster. Zijn grootste successen boekte hij op Afrikaanse bodem. In 2010 kroonde hij zich tot Afrikaans kampioen op de weg. Tussen 2010 en 2014 was hij dat ook onafgebroken in het tijdrijden. Teklehaimanot was in 2015 de eerste Afrikaan die de bolletjestrui om zijn schouders mocht hangen. In 2013 won hij de Prueba Villafranca de Ordizian in het Baskenland, zijn enige zege in het Europese circuit.

Teklehaimanot maakt volgende week zijn debuut voor Cofidis in de Ronde van Dubai. Ook onze landgenoot Bert Van Lerberghe zal daar zijn debuut maken voor de Franse wielerformatie.

Egan Bernal is Colombiaans kampioen tijdrijden

Rondetalent Egan Bernal (Sky) heeft zich vandaag in Medellin tot Colombiaans kampioen tijdrijden gekroond. Op 25 kilometer reed de winnaar van de Ronde van de Toekomst 6 seconden sneller dan Daniel Martinez (EF-Drapac-Cannondale) en 31 seconden sneller dan Walter Vargas (Medellin-Inder).

Zijn ploeggenoot Sergio Luis Henao eindigde op 51 seconden op de zesde plaats. Miguel Angel Lopez (Astana) werd achtste op meer dan een minuut. Op de erelijst volgt Bernal Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo) op.

De 21-jarige Bernal rijdt sinds dit seizoen in het witte shirt van Team Sky. Vorige maand maakte het Colombiaanse toptalent al indruk in de Tour Down Under. Bernal werd zesde in de eindstand en veroverde de jongerentrui in de opener van het WorldTour-seizoen.