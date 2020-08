Coaches die loodzware revalidatie Van Aert van dichtbij beleefden: “In zijn hoofd is Wout een tank”

Wielrennen

Als hij vandaag of morgen weer helder uit zijn ogen ziet, als hij het stof uit zijn longen heeft gehoest, dan zal Wout van Aert zich misschien een keer afvragen: ‘Is dit echt?’ Maar jawel, deze man die vorig jaar nog als een hoopje ellende op het hete asfalt van Pau zijn pijn uitschreeuwde, heeft zaterdag echt de Strade Bianche, de “meest prestigieuze koers ter wereld” (quote: Tom Boonen) , gewonnen. Mathieu Heijboer, coach bij Jumbo-Visma, en Wouts mental coach Rudy Heylen duiden zijn mentale veerkracht. “We hadden het perfect logisch gevonden als Wout een dagje zou overslaan op trainingskamp in december. Dat heeft hij niet gedaan.”