Coach Van Aert fileert parcours en ziet Wout plek opschuiven in rangorde van Tour: "We hebben een extra klimmer"

20 augustus 2020

Mathieu Heijboer, coach van Jumbo-Visma en dus Wout van Aert, nam het vlakke parcours van het BK tijdrijden onder de loep. “De rechte stukken zijn niet superlang. Je rijdt van bocht naar bocht. Op vele plekken is het asfalt ook niet te best. Het is belangrijk om die zaken goed te noteren en duidelijk mee te geven aan de renners.”

Het is al meer dan een jaar geleden - sinds die zware val in de Tour-tijdrit van Pau - dat Van Aert tegen de klok streed. Maar dankzij zeges in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Dauphiné keerde hij sterker dan ooit terug. “Het is ongelofelijk. Af en toe moeten we onszelf in de arm knijpen. De vreselijke val wordt zo naar de achtergrond gedrongen. Maar deze eerste tijdrit sinds Pau is sowieso iets bijzonder.”

“Met Wout extra klimmer in de Tour”

Steven Kruijswijk moet passen voor de Tour. Verandert dat iets aan de plannen? “We treden nu met twee kopmannen aan. Tom (Dumoulin) en Primoz (Roglic). Amund Jansen komt erbij om op het vlakke zijn steentje bij te dragen. Wout schuift nu ook een plekje op in het plan. Als het nodig is, moet hij dus pas later aan de slag. Dat komt goed uit, want bergop lijkt hij zo sterk dat we er een extra klimmer bij hebben.”

