Coach Lamberts vermoedt sterke klassieke renner in Van Aert, maar…: "Van twee walletjes eten lukt niet" Joeri De Knop

26 januari 2018

06u00 0 Wielrennen 8 april, Parijs-Roubaix. Dán realiseert Wout van Aert zijn grote ‘velodroom’. En moet het volgens coach Marc Lamberts duidelijk zijn of hij toekomst heeft in de klassieke lente. Het potentieel is aanwezig. Maar het wordt keihard kiezen. "Alles op de weg of fulltime crosser blijven."

Allez vooruit. Daar is ze dan eindelijk, die wildcard. Reken maar dat Wout van Aert op stage met de WK-selectie in Valkenburg een stevige vuist zal hebben gebald. ‘Yes!’ Als er één koers is waar hij het deze lente voor doet, dan wel de Helleklassieker. Omdat ze het nauwst aansluit bij zijn profiel. "Zijn morfologie en zijn groot vermogen", noemt coach Marc Lamberts twee belangrijke troeven. "En… hij kan sturen. Sluitende garantie bieden behendigheid en stuurvaardigheid nooit. Eén gapende spleet tussen twee kasseien, één massale crash pal voor je en je kan er bijliggen. Maar nadelig is het alleszins niet."

Boeiende weken, liggen volgens Lamberts in het verschiet. Waarin hij Van Aert zo goed mogelijk zal klaarstomen voor ‘Het Grote Avontuur’. Eén geruststelling alvast: u ziet op dit moment de beste Van Aert aan het werk. "Véél beter dan in de eerste weken van het veldritseizoen", leidt Lamberts af uit de testresultaten. "Beter ook dan in januari 2017. De ongelijke strijd met het fenomeen Van der Poel — er worden weinig nieuwe Merckxen geboren, maar Mathieu zou er wel eens één kunnen zijn — geeft een vertekend beeld, indicatiever is de monsterkloof met de rest van het veld. Feit is dat Wout sterker uit de winter zal komen dan vorig jaar. Een pluspunt."

Laat het vooral geen onrealistische verwachtingen scheppen, doet Lamberts een duidelijke oproep naar pers en publiek. "Ik kan me niet voorstellen dat hij nú al potten zal breken. Pin Wout dus niet vast op naakte resultaten, reken hem niet af op een mindere prestatie. Want dit voorjaar wordt geen sinecure. Geef hem de kans om zichzelf op WorldTour-niveau te ontdekken en een antwoord te vinden op twee cruciale vragen. ‘Kan ik dit aan?’ En vooral: ‘doe ik dit graag?’ Is de conclusie twee keer ‘ja’, dan moeten we goed nadenken over hoe we zijn volgende winter, en bij uitbreiding die van het hele team, gaan aanpakken. Niet meer met die paar basistrainingen tussen de crosstrainingen door en al zeker niet door twintig weekends lang één of twee keer in het rood te gaan. Want zo red je het niet."

Keuzes maken, daar komt het volgens Lamberts op neer. "Van twee walletjes eten is geen optie. Óf hij investeert verder in zijn wegcarrière, een noodzaak als je het echt wil maken. Óf hij blijft fulltime crosser. Uiteraard zal er in het eerste geval nog wel ruimte zijn voor een veldrit of tien per seizoen. Maar niet voor een viervoud ervan." Lamberts zelf waagt zich niet aan voorspellingen, liever steunt hij op zijn wetenschappelijke kennis. "Met een VO2max (maximale zuurstofopnamecapaciteit voor het leveren van energie, red.) van 68 komt je er niet. Bij Wout ligt die tussen de 75 en 80. Ruim voldoende om te kunnen uitgroeien tot een goeie klassieke coureur. Ook zijn powerwaarden op sprints van een halve minuut, een minuut en langer doen het allerbeste vermoeden. Vraag is of hij diezelfde vermogens ook kan halen na 260 in plaats van 200 kilometer. En dat tegen wereldtoppers als Sagan en Van Avermaet. Daar staat of valt alles mee."