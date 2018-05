Claeys eindwinnaar Vierdaagse van Duinkerke, slotrit prooi voor Le Gac XC

13 mei 2018

17u17

Bron: Belga 0 Wielrennen Dimitri Claeys (Cofidis) heeft de 64ste Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven. De Fransman Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) won dan weer de zesde en laatste rit.

Le Gac sprong in de slotkilometer weg uit een elfkoppige vluchtersgroep. De Deen Casper Pedersen werd tweede. Xandro Meurisse eigende zich de derde plaats toe voor Aimé De Gendt. Het werd de eerste zege van het seizoen voor Le Gac. Dimitri Claeys (Cofidis) is de eindlaureaat van deze Franse rittenkoers. Hij haalt het met één luttele seconde voorsprong op de Duitser André Greipel. De Nederlander Oscar Riesebeek werd derde in de eindstand op 2 seconden van Dimitri Claeys. Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) werd eindlaureaat van het puntenklassement.

Het was Dimitri Claeys die met de roze leiderstrui op pad mocht in deze laatste etappe. Claeys telde dan 2 seconden voorsprong op de Nederlander Oscar Riesebeek en 4 seconden op André Greipel. De Duitser pakte tijdens de eerste bonificatiesprint, na 18 kilometer wedstrijd, echter drie seconden terug op Claeys.

Toen het tempo daarna wat stokte trokken elf renners in de aanval. Dat waren Xandro Meurisse, Aimé De Gendt, Alexis Gougeard, Olivier Le Gac, Casper Pedersen, Mauro Finetto, Paul Ourselin, Hector Saez Benito, Nikolay Trusov, Florian Vachon en Julien Antomarchi. Het peloton, met daarin de mannen van Lotto Soudal steevast op de eerste rijen, hield hen echter steeds in het vizier.

Bij het ingaan van de slotronde, van 7,6 kilometer, telden de elf vroege vluchters nog slechts 11 seconden voorsprong. Wie dacht dat er een groepssprint zou volgen kwam bedrogen uit. Het peloton, van waaruit geen echt geordende tegenreactie kwam, misrekende zich compleet. Olivier Le Gac achtte zijn moment gekomen en trok in de slotkilometer ten aanval. De Fransman hield het uit tot de eindmeet en won zo de slotrit.

Dimitri Claeys van zijn kant volgt de Fransman Clement Venturini op als eindlaureaat van de Vierdaagse van Duinkerke. Het was reeds van 1997 geleden dat een Belg, Johan Museeuw, deze Franse rittenkoers won.

Claeys: "Had dit nooit verwacht"

"Ik had dit nooit verwacht. Gisteren werd ik tweede na André Greipel en ik pakte zo de roze leiderstrui. Ik dacht wel dat de slotetappe, zoals meestal, zou eindigen in een massasprint. En dan was dat een kolfje naar de hand van André Greipel, toch? Wel zo draaide het niet uit. Raar maar waar bleef een vluchtersgroep voor het peloton en werd ik zo alsnog eindwinnaar. Het zag er echt wel heel slecht uit op een gegeven moment toen Greipel de eerste bonificatiesprint pakte en zo naderde tot op 1 seconde. Maar dat bleek voldoende te zijn na zes dagen koers", lachte Claeys.

Claeys kende dit seizoen zijn deel van de pech wel. "Ik kwam tijdens de GP Denain van 18 maart zwaar ten val. Ik startte drie dagen later wel nog in de Driedaagse De Brugge-De Panne maar reed die niet uit. Uit nader medisch onderzoek bleek dat ik mijn staartbeen gebroken had. Meteen zat mijn voorjaar erop. Ik ben dan op stage getrokken naar Italië waar ik keihard trainde. En daar draag ik nu de vruchten van. Deze eindzege is een mooie opsteker. Ook voor de sponsor die hier zijn zetel heeft in Noord-Frankrijk. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven dat ik eindlaureaat ben van de Vierdaagse van Duinkerke", stelde Claeys.