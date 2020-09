Circus-Wanty Gobert neemt licentie CCC over en wordt derde Belgische WorldTour-ploeg Redactie

29 september 2020

17u50 1 Wielrennen Circus-Wanty Gobert wordt de derde Belgische ploeg op WorldTour-niveau. Het team van ploegleider Hilaire Van der Schueren neemt de licentie van CCC over en zal vanaf 2021 in alle grote koersen te zien zijn.

CCC, de hoofdsponsor van de ploeg van Greg Van Avermaet, besliste eerder dit jaar om haar wielersponsoring stop te zetten. Daarom geeft Jim Ochowicz, eigenaar van de licentie, nu de fakkel door aan Circus-Wanty Gobert. “2020 is niet het jaar geweest waar we op gehoopt hadden. Daarom kijken we in 2021 gemotiveerd in een nieuwe richting samen met Circus-Wanty Gobert, dat nu naar de WorldTour kan verhuizen. Het is een belangrijke mijlpaal voor de ploeg en een welverdiende promotie. Met ambitieuze lange termijndoelen en een gedeelde visie zijn wij van mening dat Circus - Wanty Gobert, onder leiding van Jean-François Bourlart, een ideale partner is om de erfenis van Continuum Sports voort te zetten en zijn we in staat om hun inspanningen waar nodig te ondersteunen”, aldus Ochowicz.

Ook Jean-François Boulart, eigenaar van Circus-Wanty Gobert, is opgetogen over de promotie van de ploeg naar de WorldTour. “We hebben ons project stap voor stap opgebouwd, met de ambitie om ooit naar de WorldTour te verhuizen. We zijn dan ook erg trots om vandaag het project over te nemen van Jim Ochowicz en Gavin Chilcott en aan de UCI de voortzetting van Continuum Sports in de WorldTour te presenteren. Ik twijfel er niet aan dat ons team een ​​succes zal worden in de WorldTour, net als op het continentale niveau al het geval was, en zoals ook BMC Racing Team en CCC Team hebben gedaan.”