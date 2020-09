Circus-Wanty Gobert neemt licentie CCC over en wordt derde Belgische WorldTour-ploeg LUVM

29 september 2020

17u50 6 Wielrennen Circus-Wanty Gobert naar de Tour in 2021? De ploeg van teammanager Jean-François Bourlart neemt de licentie van CCC over en wordt daardoor volgend seizoen een WorldTour-ploeg. Welke renners, sportdirecteurs en mecaniciens straks mee de overstap maken naar het team van Hilaire Van der Schueren, wordt in de komende dagen beslist.

De overname van de Poolse CCC-licentie door Circus-Wanty Gobert betekent dat België, na Deceuninck-Quick Step en Lotto-Soudal, straks met een derde team in de WorldTour start - uiteraard nadat de overname wordt goedgekeurd door de licentiecommissie van de UCI. Voor de 72-jarige Hilaire Van der Schueren, op de acht maanden oudere Walter Planckaert na de nestor van de Belgische ploegleiders, zal het een terugkeer naar de WorldTour betekenen in zijn 41ste seizoen in het profpeloton. Van der Schueren speelde trouwens een cruciale rol in de overname van CCC.

“We waren hier al een hele tijd in het grootste geheim mee bezig”, zegt hij. “Alleen mijn grote baas Jean-François Bourlart, persattaché Maxime Segers en ikzelf waren op de hoogte. Een tijdlang heb ik gevreesd dat het niet zou lukken, daar moet ik niet flauw over doen. Maar dit is voor mij toch een mooi moment, na vijf jaar bij Wanty-Gobert. Bij Vacansoleil en Unibet proefde ik al van de World Tour. Welke renners mee de overstap maken, wordt in de komende dagen bekeken. Ook naar uitbreiding qua sportdirecteurs en omkadering gaan we zien wat mogelijk is. We hebben ons eerst geconcentreerd op het financiële en logistieke aspect, nu komt het sportieve aan de orde.”

Van de CCC-ploeg vertrekken Greg Van Avermaet en Gijs Van Hoecke naar AG2R en Nathan Van Hooydonck naar Jumbo-Visma. Ook Trentin en De Marchi zijn al onderdak. Onze landgenoten Guillaume Van Keirsbulck en Serge Pauwels zijn dat nog niet. “Er zitten nog jongens met potentieel”, houdt Van der Schueren de boot af. “Wat mezelf betreft: ik luister naar mijn lichaam en ga ermee door zolang mijn gezondheid het toelaat.”

De CCC-sportbestuurder Valerio Piva en Fabio Baldato kunnen een meerwaarde brengen voor Van der Schueren en zijn adjunct Steven De Neef. En wat met Jim Ochowicz, de sterke man van CCC? “Hij zal ons natuurlijk wel raad geven, maar stapt niet mee in het nieuwe project”, aldus Van der Schueren.