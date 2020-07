Chris Froome verlaat Team INEOS en gaat volgend seizoen bij Israel Start-Up Nation koersen MXG

09 juli 2020

12u08 14 Wielrennen Chris Froome (35) is bezig aan zijn laatste maanden bij Team INEOS. De viervoudige Britse Tourwinnaar krijgt aan het einde van het seizoen geen nieuw contract van de ploeg. Froome maakt volgend seizoen de overstap naar Israel Start-Up Nation. Dat maakte de ploeg bekend op Twitter.

Welcome to our family, CHRIS FROOME!

ברוך הבא , כריס

Full statement : https://t.co/kXkZy3Uogq pic.twitter.com/eUKlwdWpdG Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy(@ YallaIsraelSUN) link

Froome rijdt sinds 2010 voor ‘Team Sky’, sinds dit seizoen is dat Team INEOS. De Brit won de afgelopen tien jaar vier keer de Ronde van Frankrijk (2013, 2015-2017), één keer de Giro (2018) en twee keer de Vuelta (2011, 2017). “Het is een fantastisch decennium geweest bij de ploeg. We hebben samen zoveel bereikt en ik zal die momenten altijd koesteren. Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen in de toekomst nu een nieuwe fase in mijn carrière aanbreekt. Ondertussen focus ik mij volop op het winnen van een vijfde Ronde van Frankrijk met Team INEOS”, klinkt het in een eerste reactie bij Froome.

De garantie dat Chris alleen leider is binnen onze ploeg kunnen wij hem niet meer geven. Sir Dave Brailsford

Brailsford: “Chris is bij ons van bij de start. Hij is een groot kampioen en we hebben doorheen de jaren heel wat memorabele momenten gedeeld. Maar ik geloof echt dat dit de juiste beslissing is, zowel voor het team als voor Chris. Gezien zijn status is het logisch dat hij alleen de leider moet zijn binnen een ploeg en die garantie kunnen wij hem op dit moment niet geven. Een vertrek bij onze ploeg kan hem die zekerheid wel bieden. Daarnaast krijgen andere renners binnen onze ploeg nu de kans om dat leiderschap af te dwingen.”

Froome heeft dus ook al onderdak voor komend seizoen. De Brit tekent een driejarig contract ter waarde van 15 miljoen euro bij Israel Start-Up Nation. Bij die ploeg wordt Froome ploegmakker van de Belgen Ben Hermans, Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck.

Lees ook: Als geld geen issue is: steenrijke baas die imago van Israël wil oppoetsen heeft Froome beet, welke knechten volgen? (+)

Lees ook: Straks best betaalde renner ter wereld? “Froome overweegt bod van 5,5 miljoen euro van Israël Start-Up Nation”