Chris Froome ontkent geruchten rond vertrek bij Ineos níet: "Mijn toekomst? Net zo onzeker als de dagen waarin we leven"

19 mei 2020

11u48

Bron: Marca, Gazzetta dello Sport 0 Wielrennen Rijdt Chris Froome (34) bij de herstart van het wielerseizoen nog voor Ineos? De Britse viervoudige Tourwinnaar, wiens contract eind dit jaar afloopt, zou een Rijdt Chris Froome (34) bij de herstart van het wielerseizoen nog voor Ineos? De Britse viervoudige Tourwinnaar, wiens contract eind dit jaar afloopt, zou een vervroegd vertrek naar een andere ploeg overwegen . Iets wat hijzelf niet ontkent in een interview met Marca en de Gazzetta dello Sport. “Ik hoop duidelijkheid te kunnen brengen wanneer de huidige situatie voorbij is.”

Zijn toekomst blijft onduidelijk, de geruchten rond zijn vertrek bij Ineos worden alsmaar hardnekkiger. Chris Froome zou overwegen om deze zomer, nog voor de herstart van het nieuwe seizoen, Ineos te verlaten. ‘t Zou een spektakeltransfer zijn. Cyclingnews meldde eind vorige week dat Froome met verschillende teams onderhandelt over een verhuis in december, wanneer zijn huidige contract afloopt, maar dat ook een transfer in augustus op tafel ligt (tussen 1 en 15 augustus laat de UCI transfers toe).

Er zijn verschillende opties. En er zijn veel aspecten waar ik rekening mee moet houden. Ik zit midden in ‘het proces’ Chris Froome

Dat zou dan betekenen dat Froome in de Tour straks tégen ­Ineos zou rijden. Het huwelijk tussen Froome en Ineos is verwaterd, en daar deden de uitspraken van ploegmaat Egan Bernal - “ik ga me niet opofferen in de Tour” - geen goed aan. Het Britse team ontkende eerder dat ‘Froomey’ deze zomer al zou vertrekken, maar hijzelf weerlegt de geruchten voorlopig níet.

“Mijn contract loopt eind dit jaar af, maar niet alles moet daarop gericht zijn”, aldus Froome. “Er zijn op dit moment andere zaken die de sport bezighouden. Ik hoop gewoon dat we dit seizoen kunnen koersen. Er zijn veel twijfels. Hoe mijn toekomst eruit ziet? Die is zo onzeker als de dagen waarin we leven. Kijk, er zijn verschillende opties. Er zijn veel aspecten waar ik rekening mee moet houden. Ik zit midden in ‘het proces’. De komende weken en maanden moet ik mijn hoofd leegmaken. Ik hoop duidelijkheid te kunnen brengen als de huidige situatie voorbij is.”

Froome, die net als Nibali, Fuglsang en co. eind deze week zal deelnemen aan de virtuele race ‘Challenge of the Stars’, mocht afgelopen weekend voor het eerst in twee maanden weer buiten trainen. “Het werd tijd”, glimlacht Froome. “Dit hadden we nodig. Na zoveel dagen thuis zitten (hij verblijft in Monaco, red.) keek ik er enorm naar uit om opnieuw de bergen te beklimmen. Om terug te gaan naar de plaatsen waar we meestal trainen of waar sommige etappes van de Tour de France passeren. Daarboven, op de top van de bergen, voel je je vrij en kun je nadenken over je toekomst.” Waar die ligt, blijft vooralsnog onduidelijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

