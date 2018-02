Chris Froome is kopman van Team Sky in Tirreno-Adriatico Redactie

16 februari 2018

16u03

Bron: Belga 0 Wielrennen De Brit Christopher Froome is de kopman van Team Sky in de komende Tirreno-Adriatico (7-13/03). Dat meldt zijn team vandaag in de rand van de Ruta del Sol, waar de viervoudige Tourwinnaar zijn seizoen op gang heeft getrapt.

De 32-jarige Froome rijdt in Spanje zijn eerste koers sinds in december zijn positieve dopingtest tijdens de Vuelta bekend raakte. Het onderzoek naar de hoge dosis salbutamol die werd aangetroffen, loopt nog. De Brit heeft weliswaar toestemming om dat geneesmiddel te gebruiken om zijn astma te bestrijden, maar de aangetroffen dosis was veel hoger dan toegestaan. Hij kreeg geen voorlopige schorsing, waardoor Sky vrij is om hem te laten rijden. De Tirreno-Adriatico werd in 2017 gewonnen door de Colombiaan Nairo Quintana.