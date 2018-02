Chris Froome is kopman van Team Sky in Tirreno-Adriatico - Lars Boom slaat Vlaams openingsweekend over Redactie

16 februari 2018

16u03

Bron: Belga 0 Wielrennen De Brit Christopher Froome is de kopman van Team Sky in de komende Tirreno-Adriatico (7-13/03). Dat meldt zijn team vandaag in de rand van de Ruta del Sol, waar de viervoudige Tourwinnaar zijn seizoen op gang heeft getrapt.

De 32-jarige Froome rijdt in Spanje zijn eerste koers sinds in december zijn positieve dopingtest tijdens de Vuelta bekend raakte. Het onderzoek naar de hoge dosis salbutamol die werd aangetroffen, loopt nog. De Brit heeft weliswaar toestemming om dat geneesmiddel te gebruiken om zijn astma te bestrijden, maar de aangetroffen dosis was veel hoger dan toegestaan. Hij kreeg geen voorlopige schorsing, waardoor Sky vrij is om hem te laten rijden. De Tirreno-Adriatico werd in 2017 gewonnen door de Colombiaan Nairo Quintana.

Lars Boom slaat Vlaams openingsweekend over

Wielrenner Lars Boom maakt pas begin volgende maand zijn rentree in het peloton. De 32-jarige Nederlander heeft in overleg met de ploegleiding van LottoNL-Jumbo besloten het Vlaamse openingsweekend over te slaan en zich te richten op Parijs-Nice. Boom is herstellende van een operatie om hartritmestoornissen te verhelpen.

De klassiekerspecialist onderging vorige maand een operatie van bijna vijf uur. "Het was heel heftig"', zegt Boom. "Het is niet niks als ze dingen in je hart wegbranden. Een lichaam moet daarvan herstellen. Dat proces duurt langer dan ik had verwacht.''

De Brabander is momenteel samen met zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic op trainingskamp op Tenerife. Boom heeft besloten een week langer te blijven op het Spaanse eiland en slaat daarom volgend weekend Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne over. De etappekoers Parijs-Nice is van 4 tot en met 11 maart.

"Toen ik vorige week weer begon met trainen, merkte ik dat ik conditioneel toch veel heb ingeleverd. Ik moet mijn lichaam de tijd geven om te herstellen en beter te worden. Naar mijn gevoel komt de Omloop te vroeg en heeft het meerwaarde om hier nog een week op hoogte te blijven trainen en dan bij Parijs-Nice in te stappen'', zei Boom. "Mijn periode is van half maart tot half april, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dan moet ik goed zijn. Of de honger extra groot is? Dat denk ik wel. Maar dat moet ook niet de boventoon voeren. Anders ga ik mijn lichaam te hard prikkelen en aanpakken.''