Chris Froome heeft maar één groot doel in 2020: een vijfde triomf in de Tour

17 januari 2020

19u57

Bron: Belga 0 Wielrennen Chris Froome heeft maar één groot doel in 2020 en dat is de eindzege in de Tour de France. Dat zegt de viervoudig Tourwinnaar in een interview op de website van zijn team Ineos. “Het vooruitzicht van een vijfde keer geel, is een enorme motivatie”, vertelt de 34-jarige Brit, eindwinnaar in 2013, 2015 2016 en 2017.

Vorig jaar kon Froome niet deelnemen aan de Ronde van Frankrijk na een zware val in het Critérium du Dauphiné, waarbij hij een dijbeen, heup, elleboog, ribben en een nekwervel brak. “Ik maak nu de overstap van de revalidatie naar de normale training”, vertelt Froome over één van de zwaarste beproevingen in zijn carrière. “Ik ben blij dat alles weer goed gaat. De komende maanden zullen heel hard werken worden.”

Team Ineos maakte een dag eerder bekend dat ook de Colombiaan Egan Bernal en de Welshman Geraint Thomas, de Tourwinnaars van 2019 en 2018 in Nice aan de start zullen staan op 27 juni, maar dat Froome ook op zijn vijfde Tourzege mag jagen. “Om van deze blessure terug te komen, is dat alleen maar een extra reden”, zei Froome. “Er zijn geen garanties in de sport, maar ik zal alles geven wat ik in me heb.”