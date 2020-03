Chris Froome brengt emotionele hulde aan overleden ploegleider: “Ik zal alles doen om hem te eren” Redactie

05 maart 2020

19u48 0 Wielrennen Chris Froome zegt "sprakeloos" te zijn door de plotse dood van Nicolas Portal. De ploegleider van Ineos overleed dinsdag op 40-jarige leeftijd aan een hartfalen. In een emotioneel bericht op Twitter brengt de viervoudige Tourwinnaar donderdag hulde aan de Fransman.

"Ik ben sprakeloos sinds ik het nieuws heb vernomen", schrijft de Brit. "Nico was een fantastische vriend, vader en echtgenoot en ik denk dat mensen niet begrijpen hoe belangrijk hij was in het succes van onze ploeg de voorbije jaren. Hij is helemaal onvervangbaar.”

Nicolas stond mij bij in de moeilijke momenten Chris Froome

“Het is moeilijk voor te stellen hoe het nu verder moet. Hij stond mij bij in de moeilijke momenten, was er wanneer ik aan mezelf twijfelde en moedigde mij aan bij alle successen. Hij laat een ongelofelijke erfenis achter. Ik zal alles doen om hem te eren. Mijn gedachten zijn bij Magalie, Lenny en Aïnoa."

Hartritmestoornissen

Nicolas Portal - voormalig wielrenner en ploegleider van Ineos - overleed dinsdag op 40-jarige leeftijd aan een hartfalen. De Fransman vergaarde roem als ploegleider bij Team Ineos en het vroegere Team Sky. Portal was in 2013 de jongste sportdirecteur in de Tour. Samen met Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal zou hij de Ronde van Frankijk zes keer winnen.

Portal was zelf ook al actief voor de Britse ploeg. Hij reed één jaar voor Team Sky, maar moest in 2010 noodgedwongen zijn fiets aan de haak hangen door hartritmestoornissen. Hij bleef aan de slag bij het team van manager Brailsford als ploegleider.