Chirurg die Chris Froome opereerde: “Hij verloor twee liter bloed” JH

14 juni 2019

17u48 0 Wielrennen De chirurg die Chris Froome eergisteren opereerde, Giorgio Gresta, heeft voor het eerst gereageerd over de blessures van de Brit. De Italiaan deed dat bij La Gazetta dello Sport. Gresta was optimistisch: “Als hij hard werkt, komt hij hier binnen zes maanden sterker uit.”

De ravage was niet te overzien: Froome brak tijdens de verkenning van de tijdrit zijn bekken, rechter elleboog, rechterdijbeen en enkele ribben. De eerste vier uren hield Dr. Philippot zich met de onfortuinlijke renner bezig, daarna na Dr. Gresta het roer over. Na een lange operatie werd Froome voor de zekerheid op de afdeling intensieve zorg gehouden: “Door de lengte van de operatie, de aard van de blessures en de grote hoeveelheid bloed dat hij verloren had, wouden we voorzichtig zijn”, de viervoudige Tourwinnaar verloor naar schatting van Gresta wel twee liter bloed. Volgens de chirurg was Froome erg rustig: “Toen we uitlegden wat er gebeurd was en welke blessures hij had, bleef hij erg kalm. Hij zal dan ook zo snel mogelijk ontslagen worden uit de afdeling intensieve zorgen.”

De renner van Team Ineos staat een lange terugweg te wachten, maar Gresta ziet de toekomst optimistisch in: “Hij lijkt erg gemotiveerd, want hij heeft het zelf ook al over zijn revalidatie. Het kan zijn dat hij binnen zes maanden al sterker is dan ervoor.” In het ziekenhuis van Saint-Etienne komen er wel vaker topatleten revalideren: “Hij had pech met zijn val, maar hij had geluk dat hij zo dicht bij ons was.” Van Froome wordt verwacht dat hij de komende dagen zelf nog een boodschap via de sociale media verspreidt, om de mensen te bedanken die hem een hart onder de riem staken.