Chauffeur van juryvoorzitter, die fiets Evenepoel wegzette en daarna doorreed: “Dokterswagen zat kort achter ons en kwam binnen de minuut tussenbeide” Joeri De Knop

17 augustus 2020

07u10 0 Wielrennen Vader Evenepoel wond zich bij Sporza behoorlijk op over de houding van de Spaanse juryvoorzitter José Miguel Aranzabal San Vicente. De man stapte op de plek van Remco's valpartij uit de wagen, zette de fiets van de renner wat meer aan de kant, maar besteedde voorts totaal geen aandacht aan het slachtoffer.



"Hij is niet eens gaan kijken en reed gewoon door", klonk het vol ongeloof. Maar ex-wielrenner Oscar Pellicioli, in het spoor van Evenepoel aan het stuur van de jurywagen, weerlegt. "Nadat Evenepoel tegen het muurtje was geknald, remde ik meteen, omdat de fiets in het midden van de weg lag. De voorzitter zette die aan de kant en we communiceerden onmiddellijk over het ongeval. De wagen van de dokter zat kort achter ons. Hij kwam in minder dan een minuut tussenbeide."

Patrick Evenepoel hield ook een pleidooi voor meer veiligheid in de koers. "De laatste weken zijn er heel wat ongelukken gebeurd. De bevoegde instanties moeten zich afvragen wat ze kunnen doen. Moeten er eerst doden vallen voor er iets gebeurt? Renners zijn geen marionetten. Zelf sta ik ook in voor de veiligheid van mijn eigen werknemers. Dan moet dat ook van toepassing zijn op wielrenners."

