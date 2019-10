Exclusief voor abonnees Champagnecijfers voor de Belgen in de WorldTour: “Enorme voorraad sterke klassieke coureurs” Joeri De Knop

17 oktober 2019

06u30 0 Wielrennen Bon, het WK was een flop. Maar laat ons ­vooral het fantastische WorldTour-seizoen van de Belgen onthouden. Geen natie voorlopig zo (gespreid) succesvol als de onze, in 2019. “Ook de toekomst oogt mooi”, keurt bondscoach Rik Verbrugghe de ­‘champagnecijfers’.

Cijfers zeggen niet alles. Maar in dit geval toch veel. Negentien keer kwam ons land aan winnen toe in de UCI WorldTour, de reeks van 38 ééndagskoersen en (grote) rittenwedstrijden op het allerhoogste internationale ­wielerniveau. And counting, want vandaag start in ­China nog de zesdaagse Ronde van Guangxi. Slovenië en Italië scoren op dit moment even goed, Nederland telt één streepje minder. Met dát verschil dat de Belgische successen werden gespreid over liefst dertien coureurs — twee meer dan Italië, acht meer dan Slovenië — en dat we, in tegenstelling tot de andere naties, niet konden rekenen op topsprinters of rondetenoren die de teller makkelijker doen aantikken. In Italië en Nederland, bij voorbeeld, zorgden Europees kampioen Viviani (9) en het duo Groenewegen-Jakobsen (elk 4) alleen al voor om en bij de 45% van de totaalbuit. Bij de Sloveen Primoz Roglic (10) klom dat zelfs tot ­boven de 50%.

