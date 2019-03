Cees Bol wint Nokere Koerse, Van der Poel valt in de laatste meters DMM

20 maart 2019

17u13 0 Wielrennen Cees Bol heeft Nokere Koerse gewonnen. De Nederlander van Team Sunweb won de Oost-Vlaamse voorjaarswedstrijd voor Pascal Ackermann en Jasper Philipsen. Mathieu van der Poel viel zwaar in de laatste meters van de wedstrijd en werd afgevoerd naar het ziekenheis.

Twee mannen in de picture op de markt in Deinze. Remco Evenepoel startte in Nokere Koerse aan zijn eerste profwedstrijd in België. Mathieu van der Poel begon dan weer aan zijn eerste klassieke lente. De wereldkampioen veldrijden stond voor de start met stip genoteerd bij het kransje favorieten. Titelverdediger Fabio Jakobsen deed niet mee, bij Deceuninck-Quick.Step rekenden ze op Alvaro Hodeg.

Lang was het niet wachten op Evenepoel. Onze 19-jarige landgenoot knapte samen met Iljo Keisse werk op aan de kop van het peloton. Deceuninck-Quick.Step nam samen met Team UAE-Emirates (in dienst van Philipsen) de taak op zich om de vlucht van de dag te controleren. Die bestond uit Boucher, Offredo, Vergaerde, Journiaux en Viel. De twee laatsten vielen als eersten af. Voor de drie anderen was het lied gezongen op 20 kilometer van de aankomst.

Daarna was het opnieuw aan Evenepoel. De dubbele wereldkampioen bij de junioren deed net voor de absolute finale zijn laatste beurten in dienst van de ploeg. De beteren maakten zich op dat moment klaar voor de passage op de Lange Ast en de Huisepontweg in Lede, de kasseistroken die door de parcourswijziging dit jaar voor het eerst een sleutelrol kregen toebedeeld.

Mathieu van der Poel en Lars Boom hadden zich er op de eerste passage in de wedstrijd al even laten zien. In de schaduw van de Schietsjampettersmolen flitsten de twee Nederlanders even weg. Op de laatste passage bleef het windstil. Zo gingen we traditiegetrouw toch weer sprinten op Nokereberg. Ackermann, Philipsen, Hodeg en Van der Poel hadden zich wiel aan wiel klaargezet om een streep onder de wedstrijd te trekken.

Maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Er werd flink gekwakt in de laatste rechte lijn en dat leidde op de kasseien van Nokereberg tot een zware valpartij met een uitgezakte renner. Mathieu van der Poel was het grootste slachtoffer en maakt enkele pijnlijke buitelingen op de kasseien. Cees Bol en Pascal Ackermann waren intussen weg. De Nederlander haalde het voor de Duitser. Jasper Philipsen kwam vanuit een verre positie nog binnen op de derde plaats.

Van der Poel werd na de wedstrijd afgevoerd naar het ziekenhuis. Een aangeslagen Stijn Devolder sprak na de wedstrijd van veel pijn aan de knie bij de Nederlander. Van der Poel zou ook een pijnlijke bovenarm hebben door een aanrijding na zijn valpartij. Afwachten of het hele gebeuren een hypotheek legt op zijn eerste klassieke voorjaar.

(Lees de reacties onder de foto’s)

Bol: “Ben blij dat ik voor het goeie nieuws mag zorgen”

Voor Team Sunweb is de nul weg dit seizoen. De ploeg rond Tom Dumoulin had dit jaar nog niet gewonnen, maar met Cees Bol was het vandaag dus wel prijs. “Het waren geen makkelijke weken voor het team. Er waren veel slachtoffers van valpartijen binnen onze ploeg. Ik ben blij dat ik voor het goeie nieuws kan zorgen. Ik zat goed in de wedstrijd en ben met een rode loper naar de finish gebracht door mijn ploegmaats. Alle lof aan hen dus. De laatste 50 meter weet je dan dat het een sprint van stervende zwanen wordt. Het is supergaaf om hier te winnen. Het brengt me veel voldoening en ik hoop dat ik op deze manier vertrokken ben voor een goed seizoen.

Philipsen: “Jammer dat ik niet dichter kon eindigen”

Jasper Philipsen werd in zijn debuutjaar als prof meteen derde in Nokere Koerse. Onze landgenoot reageerde na de wedstrijd bij Sporza. “Ik had het gevoel in de benen dat ik mee kon doen voor de overwinning. Zeker op het einde had ik echt nog kracht in de benen. In de finale zat ik iets te ver in de laatste bocht. Dat hoort erbij. Ik vind het spijtig dat ik niet korter kon eindigen. Philipsen had het ook even over het vrij chaotische koersverloop met veel valpartijen. “Het positioneren is hier heel belangrijk. Naar het einde toe werd het dus wel gevaarlijk en nerveus. In de aanloop naar de cruciale stroken verliep het allemaal hectisch, maar uiteindelijk was de wind er niet sterk genoeg om iets te forceren.”