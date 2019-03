Cees Bol wint Nokere Koerse, Van der Poel valt in de laatste meters DMM

20 maart 2019

17u13 0 Wielrennen Cees Bol heeft Nokere Koerse gewonnen. De Nederlander van Team Sunweb won de Oost-Vlaamse voorjaarswedstrijd voor Pascal Ackermann en Jasper Philipsen. Mathieu van der Poel viel zwaar in de laatste meters van de wedstrijd.

Twee mannen in de picture op de markt in Deinze. Remco Evenepoel startte in Nokere Koerse aan zijn eerste profwedstrijd in België. Mathieu van der Poel begon dan weer aan zijn eerste klassieke lente. De wereldkampioen veldrijden stond voor de start met stip genoteerd bij het kransje favorieten. Titelverdediger Fabio Jakobsen deed niet mee, bij Deceuninck-Quick.Step rekenden ze op Alvaro Hodeg.

Lang was het niet wachten op Evenepoel. Onze 19-jarige landgenoot knapte samen met Iljo Keisse werk op aan de kop van het peloton. Deceuninck-Quick.Step nam samen met Team UAE-Emirates (in dienst van Philipsen) de taak op zich om de vlucht van de dag te controleren. Die bestond uit Boucher, Offredo, Vergaerde, Journiaux en Viel. De twee laatsten vielen als eersten af. Voor de drie anderen was het lied gezongen op 20 kilometer van de aankomst.

Daarna was het opnieuw aan Evenepoel. De dubbele wereldkampioen bij de junioren deed net voor de absolute finale zijn laatste beurten in dienst van de ploeg. De beteren maakten zich op dat moment klaar voor de passage op de Lange Ast en de Huisepontweg in Lede, de kasseistroken die door de parcourswijziging dit jaar voor het eerst een sleutelrol kregen toebedeeld.

Mathieu van der Poel en Lars Boom hadden zich er op de eerste passage in de wedstrijd al even laten zien. In de schaduw van de Schietsjampettersmolen flitsten de twee Nederlanders even weg. Op de laatste passage bleef het windstil. Zo gingen we traditiegetrouw toch weer sprinten op Nokereberg. Ackermann, Philipsen, Hodeg en Van der Poel hadden zich wiel aan wiel klaargezet om een streep onder de wedstrijd te trekken.

Maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Er werd flink gekwakt in de laatste rechte lijn en dat leidde op de kasseien van Nokereberg tot een zware valpartij. Mathieu van der Poel was het grootste slachtoffer. Cees Bol en Pascal Ackermann waren intussen weg. De Nederlander haalde het voor de Duitser. Jasper Philipsen kwam vanuit een verre positie nog binnen op een derde plaats.