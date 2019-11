Cavendish valt meteen stevig op eerste dag Zesdaagse van Gent, Brit geeft verstek voor ploegkoers Redactie

12 november 2019

21u56 6 Zesdaagse Gent Mark Cavendish, die een koppel vormt met Iljo Keisse, is op de eerste dag meteen stevig ten val gekomen tijdens de Zesdaagse van Gent. Tijdens zijn baanronde verloor Cav’ zijn evenwicht en de Brit bleef een tijdlang aangeslagen op de grond zitten (zie beelden boven).

Het Gentse Kuipke hield de adem in, maar Cavendish wuifde bij zijn aftocht wel naar het publiek. De sprinter moet wel verstek laten voor de ploegkoers. Keisse wordt daardoor (voorlopig?) gekoppeld aan Jonas Rickaert, die een duo vormde met de Nederlander Roy Pieters. Die bleek evenwel ziek en werd op zijn beurt geneutraliseerd.

De sfeer zat er meteen in op de eerste avond van de Zesdaagse van Gent, maar toen Iljo Keisse tijdens het vierde nummer van de avond zijn maatje Mark Cavendish op gang trok, kwam de Brit even verderop lelijk ten val. Even werd het muisstil in de wielertempel. Cavendish kroop na een tijdje weer op de fiets, maar bedankt dus voor de ploegkoers.