Cavendish valt meteen op eerste dag Zesdaagse van Gent, ook Gerben Thijssen stevig onderuit Redactie

12 november 2019

21u56 6 Zesdaagse Gent Mark Cavendish, samen met Iljo Keisse kanshebber op de eindzege, kwam tijdens de baanronde op de eerste avond van de Zesdaagse van Gent stevig ten val. De Brit had last aan het hoofd en de schouder. Hij werd daarop geneutraliseerd door de wedstrijdleiding en komt de rest van de avond niet meer in actie. Cavendish keerde daarop terug naar het hotel. Het is afwachten of de Brit woensdag opnieuw in actie komt in ‘t Kuipke.

Mark Cavendish, in 2016 nog eindwinnaar samen met Bradley Wiggins, was uitermate gemotiveerd naar Gent gekomen. De Brit trainde sinds donderdag met zijn maatje Iljo Keisse. Hun doel is om deze 79ste editie van de Zesdaagse van Gent op hun naam te schrijven. Of dat nog mogelijk is, moet de toekomst uitwijzen. Cavendish viel tijdens de baanronde, het vierde nummer van de avond, immers zwaar. De Brit moest de eerste ploegkoers laten voor wat hij was. Iljo Keisse werd daarna aan Jonas Rickaert gekoppeld. Die laatste zag zijn metgezel Roy Pieters immers uitvallen door ziekte.

Cavendish keerde dus terug naar het hotel en kan maximaal 36 uur geneutraliseerd worden. Lukt dat niet, dan stellen de organisatoren een nieuw koppel samen met Keisse.

Ook Thijssen valt zwaar

Cavendish was overigens niet de enige renner die ten val kwam vanavond. Ook Gerben Thijssen, een 21-jarige renner van Lotto-Soudal, ging stevig onderuit in de super sprint. Thijssen was er ook erger aan toe dan Cavendish en de jongeling moest afgevoerd worden. Meer informatie over zijn verwondingen is op dit moment niet bekend. Thijssen vormt in Gent een koppel met Moreno De Pauw. Halverwege de eerste dag waren ze negende met elf punten.

The race is currently interrupted after a crash of Gerben Thyssen in the super sprint. #Ghent6Day #zesdaagsegent Zesdaagse Gent(@ zesdaagseGent) link

Zeer zware valpartij in de @zesdaagseGent, hopelijk komt alles goed met @Thijssen_Gerben maar daar ziet het er allerminst naar uit, brrr... ☹️ #zesdaagse #gent #gentsezesdaagse pic.twitter.com/N0Z7XjH7jd Pieter Vantieghem(@ Buffelke) link