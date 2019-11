Cavendish start opnieuw in ‘t Kuipke, De Pauw krijgt Rickaert aan z’n zijde: “We gaan geen nummers schrappen” BA/DMM

13 november 2019

16u44 1 Wielrennen Mark Cavendish (34) start vanavond opnieuw aan de zijde van Iljo Keisse in de Zesdaagse van Gent. De Brit is volgens organisatoren Rob Discart en Christophe Sercu klaar om weer te koersen. ‘Cav’ draait momenteel een aantal testrondjes met een ingepakt onderbeen.

Het was een openingsavond in mineur gisteren in het Citadelpark van Gent. De eerste avond van de Zesdaagse werd opgeschrikt door diverse valpartijen. Gerben Thijssen (21) werd het grootste slachtoffer met drie kleine hersenbloedingen, gebrokken ribben en een gebroken sleutelbeen. Daarnaast kwamen ook Frederiksen en Cavendish ten val.

Eén nacht na de malaise gingen wedstrijdleiders Rob Discart en Christophe Sercu de getroffen renners opzoeken om te peilen naar de mentale en fysieke toestand van de pechvogels. Vooral vanwege Mark Cavendish kwam positief nieuws. De Brit heeft een goede nachtrust gehad. “Hij voelt zich goed en gemotiveerd”, vertelde Discart. “Hij wil dus zeker rijden.” De Brit klom iets voor vijf op zijn fiets en begon overtuigend aan de opwarming in ‘t Kuipke.

Bij VTM kwam organisator Rob Discart nog eens terug op de voorvallen. “We gaan geen nummer schrappen of renners vragen om het rustiger aan te doen. Op dat vlak geloven wij in een bepaalde zelfregulering. De steiltegraad van de piste speelt ook niet echt mee, de lengte wel. Voor sommigen is het aanpassen qua verzet, maar of dat allemaal gespeeld heeft bij de valpartijen van gisteren is moeilijk te zeggen. Cavendish reed alleen, de valpartij van Thijssen was het gevolg van een ongelukkig manoeuvre. Dat zijn dingen die elke dag in de koers kunnen voorvallen.”

De Pauw en Rickaert vormen nieuw koppel

De Zesdaagse blijft dus zijn koningsduo Keisse-Cavendish behouden. De Nederlander Roy Pieters (30) en de Deen Oliver Wulff Frederiksen (19) waren twijfelachtiger. Beide renners wilden graag verder rijden, maar moesten eerst testen op de rollen en op de baan in ‘t Kuipke. Pieters had gisteren koorts, Frederiksen was betrokken in de zware valpartij met Thijssen en liep stevige kneuzingen en schaafwonden op.

Na de opwarmingsronden werd duidelijk dat Frederiksen verder kon, Pieters moet verstek geven. Door de hospitalisatie van Gerben Thijssen en het forfait van Pieters vielen Moreno De Pauw en Jonas Rickaert alleen. Beide renners worden nu aan elkaar gekoppeld. Het duo Kneisky-Frederiksen blijft behouden.

VIDEO: de val van Cavendish

VIDEO: Gerben Thijssen afgevoerd na zware valpartij in Zesdaagse