Cavendish sneert naar Kittel: "Ik zie mijn ploegmakkers niet als personeel" DMM

31 mei 2018

08u29

Bron: Cycling.be 1 Wielrennen Het is vooralsnog niet het jaar van Mark Cavendish geweest. De Brit van Dimension Data kwam vroeg op het seizoen zwaar ten val, maar ziet nu weer licht aan het eind van de tunnel. 'Cav' wil in de Tour opnieuw toeslaan en voor Cycling.be zette hij alvast even het mes in de tegenstand.

34 ritzeges in de Tour, dat is het na te streven getal voor Mark Cavendish. De 33-jarige Brit aast op het record van Eddy Merckx en moet met voorlopig 30 overwinningen dus nog minstens vier keer naar een Franse zege sprinten. Te beginnen dit seizoen, want na een voorjaar in mineur doet 'Cav' er alles aan om weer naar zijn beste vorm toe te groeien.

In afwachting van de Tour sleept de groene trui van 2011 de messen in de Ronde van Slovenië én in de pers. In een interview bij Cycling.be haalde de Brit hard uit naar één van zijn collega's. "Kijk, ik zie mezelf eerder als de laatste schakel in een ketting. Ik moet het afmaken. Niet elke sprinter bekijkt het op die manier. Kittel is bijvoorbeeld iemand die zijn jongens echt voor hem laat werken. Ik beschouw mijn ploeggenoten niet als personeel", sneert Cavendish.

"Ik zie het niet op die manier. We winnen als ploeg en we verliezen samen. Ik ben ook geen romantische renner als Greipel. Als je denkt aan een sprinter, dan zie je een sterke vent als André voor je. Hij is 'all body, no head'. Ik ben het tegenovergestelde en moet het meer hebben van techniek en tactiek."