Cavendish komt zwaar ten val in ploegentijdrit Tirreno-Adriatico: "Wellicht op een putdeksel gereden" TLB en MG

07 maart 2018

15u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Neen, het is voorlopig niet het seizoen van Marc Cavendish. Na zijn val in de openingsrit van de Ronde van Abu Dhabi maakte de Brit vandaag zijn wederoptreden in Tirreno Adriatico. Maar in de ploegentijdrit liep het meteen mis.

Cavendish kwam zwaar ten val en liep daarbij onder meer verwondingen in het aangezicht op. 'Cav' bereikte minuten na zijn ploegmaats de aankomst. Rolf Aldag, sportief directeur van Dimension Data, kon nog niet vertellen hoe Cavendish er precies aan toe is. "Wellicht is hij op een putdeksel gereden. Met zestig kilometer per uur loopt dat nooit goed af. Het is nu aan de dokter om te zien hoe het met hem gaat."

#TirrenoAdriatico - Cav has hit the deck. pic.twitter.com/IrGAdSKLvh La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link