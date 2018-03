Cavendish komt zwaar ten val in ploegentijdrit en moet Tirreno-Adriatico al verlaten TLB en MG

07 maart 2018

15u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Mark Cavendish (Dimension Data) maakt niet langer deel uit van het peloton in de Tirreno-Adriatico. De Brit kwam vanmiddag ten val in de ploegentijdrit en finishte buiten de tijdslimiet. De jury had geen medelijden en dus moet de sprinter naar huis.

Cavendish kwam ten val in het tweede deel van de ploegentijdrit, wellicht door een put in de weg. Hij kwam over de finish met een bebloed aangezicht, een gescheurd truitje en broek, uiteindelijk 7:18 na de tijd van de winnaars van BMC.

Cavendish werd na de etappe overgebracht naar het ziekenhuis, maar de ploeg maakte zich sterk dat de renner donderdag in de tweede rit gewoon zou kunnen starten. Dat was buiten de jury gerekend. Cavendish finishte immers na de tijdlimiet, die 25 procent bedroeg, en kon op geen genade rekenen.

Exit voor de Brit, die na een eerdere valpartij en hersenschudding in Abu Dhabi en nu ook de uitschakeling en val in de Tirreno-Adriatico zijn voorbereiding op Milaan-Sanremo danig ziet verstoord worden.

#TirrenoAdriatico - Cav has hit the deck. pic.twitter.com/IrGAdSKLvh La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

Jonge Nederlander Cees Bol wint in Wanzele solo eerste kermiskoers voor profs van het seizoen

Wordt Wanzeel Koerse de speeltuin van jonge renners? Nadat Charlie Arimont vorig jaar deze kermiskoers voor profs op zijn naam schreef was het vannamiddag de beurt aan de 22-jarige Nederlander Cees Bol. Hij rondde een solo van dik tien kilometer met succes af. De wedstrijd leek nochtans uit te draaien op een massaspurt.

“Er lekker invliegen, dat was bij de start ons doel, koersritme opdoen dus “, aldus Cees Bol. “In de voorlaatste ronde raakten we met een twintigtal voorop, maar het draaide niet rond. Ik trok nog eens door en was plots alleen. Toen ik omkeek had ik een mooi gaatje. Het verschil liep op tot 25 seconden. Een tijdritspecialist ben ik niet, maar ik weet wel hoe ik aerodynamisch op een fiets moet zitten. Door een hersenschudding heb ik een groot deel van vorig seizoen gemist. Ben blij dat SEG Racing, mijn ploeg, me verder vertrouwen gaf.”

De sprint om de tweede plaats ging naar Jelle Mannaerts (Tarteletto-Isorex) voor Enzo Wouters (Lotto-Soudal).