Cavendish komt zwaar ten val in ploegentijdrit en moet Tirreno-Adriatico al verlaten TLB en MG

07 maart 2018

15u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Neen, het is voorlopig niet het seizoen van Marc Cavendish. Na zijn val in de openingsrit van de Ronde van Abu Dhabi maakte de Brit vandaag zijn wederoptreden in Tirreno Adriatico. Maar in de ploegentijdrit liep het meteen mis. Na een valpartij bolde Cavendish veel later over de streep en haalde hij de tijdslimiet niet. De 'Manxman' verdwijnt meteen ook uit de Italiaanse rittenkoers.

Cavendish kwam zwaar ten val en liep daarbij onder meer verwondingen in het aangezicht op. 'Cav' bereikte minuten na zijn ploegmaats de aankomst. Rolf Aldag, sportief directeur van Dimension Data, kon nog niet vertellen hoe Cavendish er precies aan toe is. "Wellicht is hij op een putdeksel gereden. Met zestig kilometer per uur loopt dat nooit goed af. Het is nu aan de dokter om te zien hoe het met hem gaat."

"We vertrokken goed en het liep ook prima, maar op de terugweg viel 'Cav' en dat zag er niet goed uit", vertelde zijn ploegmakker Edvald Boasson Hagen. "Ik hoop dat hij in orde is na een controle.

#TirrenoAdriatico - Cav has hit the deck. pic.twitter.com/IrGAdSKLvh La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

Jonge Nederlander Cees Bol wint in Wanzele solo eerste kermiskoers voor profs van het seizoen

Wordt Wanzeel Koerse de speeltuin van jonge renners? Nadat Charlie Arimont vorig jaar deze kermiskoers voor profs op zijn naam schreef was het vannamiddag de beurt aan de 22-jarige Nederlander Cees Bol. Hij rondde een solo van dik tien kilometer met succes af. De wedstrijd leek nochtans uit te draaien op een massaspurt.

“Er lekker invliegen, dat was bij de start ons doel, koersritme opdoen dus “, aldus Cees Bol. “In de voorlaatste ronde raakten we met een twintigtal voorop, maar het draaide niet rond. Ik trok nog eens door en was plots alleen. Toen ik omkeek had ik een mooi gaatje. Het verschil liep op tot 25 seconden. Een tijdritspecialist ben ik niet, maar ik weet wel hoe ik aerodynamisch op een fiets moet zitten. Door een hersenschudding heb ik een groot deel van vorig seizoen gemist. Ben blij dat SEG Racing, mijn ploeg, me verder vertrouwen gaf.”

De sprint om de tweede plaats ging naar Jelle Mannaerts (Tarteletto-Isorex) voor Enzo Wouters (Lotto-Soudal).