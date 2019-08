Exclusief voor abonnees Cavendish koerst verder voor de eer: Bahrain-Merida zou Brit nieuwe kans geven Marc Ghyselinck

28 augustus 2019

07u27 0 Wielrennen De dagen van Mark Cavendish (34) als wielrenner lijken nog niet geteld. Volgens de Italiaanse Gazzetta dello Sport rijdt hij volgend jaar voor het Team Bahrain-Merida.

Cavendish zou zo nog één keer de kans krijgen om te bewijzen waar hij zelf rotsvast is van overtuigd: dat hij nog altijd in staat is om de massasprint te winnen in de Tour de France. Zijn laatste overwinning is van 8 februari 2018 geleden, de derde rit in de Ronde van Dubai. Zijn laatste gróte overwinning was op 16 juli 2016. De veertiende rit in de Tour en dat was ook in een massasprint. Acht jaar nadat hij zijn eerste rit in de Tour had gewonnen, klopte Cavendish nog een keer de beste sprinters van de wereld. Gewoon omdat hij acht jaar lang zelf de beste sprinter van de wereld was. Hij behaalde in zijn carrière 146 overwinningen. Alleen André Greipel (156 zeges) doet beter.

