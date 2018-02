Cavendish keert na vijf jaar afwezigheid terug in Ronde van Oman Joeri De Knop

01 februari 2018

13u32 0 Wielrennen De negende editie van de Ronde van Oman (13-18 februari) krijgt er een extra attractiepool bij. Na vijf jaar afwezigheid keert Mark Cavendish er eindelijk nog eens terug.

‘Cav’ koos de voorbije jaren steevast voor één van de andere voorbereidende rittenkoersen in het Midden-Oosten (Dubai, Qatar, Abu Dhabi). Zijn laatste etappezege in Oman dateert al van 20 februari 2011. De spurtconcurrentie in de editie 2018 blijft beperkt tot Europees kampioen Alexander Kristoff en de Fransen Bouhanni en Coquard.

Andere grote namen die worden aangekondigd in Oman zijn olympisch kampioen Greg Van Avermaet, ex-wereldkampioen Rui Costa, ex-Tour- en Vuelta- en tweevoudig Girowinnaar Vincenzo Nibali en de Colombiaanse klimmer Miguel Angel Lopez, twee jaar geleden nog eindwinnaar van de Ronde van Zwitserland.