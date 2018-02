Cavendish keert huiswaarts na val in Abu Dhabi Redactie

25 februari 2018

11u34

Bron: Belga 0 Wielrennen Mark Cavendish is alweer thuis. De sprinter van Dimension Data kwam woensdag ten val in de openingsrit van de Ronde van Abu Dhabi en liep daarbij een lichte hersenschudding en whiplash op. Gisteren kreeg hij groen licht van de teamdokter om huiswaarts te keren.

Cavendish kwam ten val in de geneutraliseerde zone van de openingsrit. De Brit sprong nog op zijn fiets, maar moest vijf kilometer later halt houden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en daar werden een hersenschudding en whiplash vastgesteld. Cavendish had nog enkele dagen last van hoofdpijn en nekklachten en mocht daarom niet meteen huiswaarts keren. Hij verbleef in het hotel van de ploeg.

"Gisteren kreeg hij groen licht van de dokter", aldus ploegleider Rolf Aldag van Team Dimension Data voor de start van de slotrit in de Ronde van Abu Dhabi. "Hij had geen hoofdpijn meer en mocht dus het vliegtuig op. Met een hersenschudding moet je voorzichtig zijn, je mag niet te snel je gewone leven hervatten. Nu is hij naar huis vertrokken. Daar kan hij verder rusten en volledig herstellen. Ik verwacht dat hij maandag wel al weer kan trainen, lichtjes op de rollen of misschien al op de weg. Hij mag ook niet te vroeg hervatten."

Verwacht wordt dat Cavendish zijn gewone programma kan rijden. Concreet zou hij dan starten in de Tirreno-Adriatico (7-13 maart), daarna is hij van de partij in Milaan-Sanremo (17 maart).