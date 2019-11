Cavendish kan straks weer starten in de Zesdaagse, bij nog meer pech nieuwe koppels in de maak BA/DMM

13 november 2019

16u44 0 Wielrennen Mark Cavendish start vanavond opnieuw aan de zijde van Iljo Keisse in de Zesdaagse van Gent. De Brit is volgens organisatoren Rob Discart en Christophe Sercu klaar om weer te koersen.

Het was een openingsavond in mineur gisteren in het Citadelpark van Gent. De eerste avond van de Zesdaagse werd opgeschrikt door diverse valpartijen. Gerben Thijssen werd het grootste slachtoffer met drie kleine hersenbloedingen, gebrokken ribben en een gebroken sleutelbeen. Daarnaast kwamen ook Frederiksen en Cavendish ten val.

Eén nacht na de malaise gingen wedstrijdleiders Rob Discart en Christophe Sercu de getroffen renners opzoeken om te peilen naar de mentale en fysieke toestand van de pechvogels. Vooral vanwege Mark Cavendish kwam positief nieuws. De Brit heeft een goede nachtrust gehad. “Hij voelt zich goed en gemotiveerd”, vertelde Discart. “Hij wil dus zeker rijden.”

De Zesdaagse blijft dus zijn koningskoppel Keisse-Cavendish behouden. De Nederlander Roy Pieters en de Deen Oliver Wulff Frederiksen zijn twijfelachtiger. Beide renners willen graag verder rijden, maar moeten straks eerst testen op de rollen en op de baan in ‘t Kuipke. Pieters had gisteren koorts, Frederiksen was betrokken in de zware valpartij met Thijssen en liep stevige kneuzingen en schaafwonden op.

Als Pieters of Frederiksen niet verder kunnen, dan heeft de organisatie wel een oplossing klaar. Door de hospitalisatie van Gerben Thijssen viel Moreno De Pauw alleen. Hij kan in geval van forfait door Frederiksen of Pieters gekoppeld worden aan één van hun partners. In dat opzicht behoort een nieuw koppel De Pauw-Rickaert of De Pauw-Kneisky tot de mogelijkheden.